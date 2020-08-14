Суд приостановил производство АМКУ о взыскании 6,5 млрд грн с табачных компаний – "Бритиш Американ Тобакко Украина"

Хозяйственный суд Киева отклонил ходатайство Антимонопольного комитета Украины об аресте счетов табачных компаний на сумму, эквивалентную размеру штрафа, который был наложен на участников рынка в 2019 году. Об этом сообщил Юрий Рылач, руководитель отдела по работе с государственными органами "Бритиш Американ Тобакко Украина".

В октябре 2019 года АМКУ оштрафовал четырех производителей и дистрибьютора табачных изделий на 6,5 млрд грн Фото: Depositphotos.com

13 августа Хозяйственный суд Киева приостановил производство Антимонопольного комитета Украины о принудительном взыскании 6,5 млрд грн штрафа с дистрибьютора "Тедис Украина" и четырех табачных производителей. Об этом Юрий Рылач, руководитель отдела по работе с государственными органами "Бритиш Американ Тобакко Украина", рассказал агентству "Интерфакс-Украина".

"Хозяйственный суд рассмотрел ходатайство АМКУ по аресту счетов на сумму, которая равняется штрафу по решению АМКУ. Суд отклонил их ходатайство. Мы приветствуем это решение, так как арест счетов мог поставить под угрозу нормальное функционирование больших компаний и негативно сказаться на налоговых поступлениях в госбюджет", – сообщил он.

Рылач отметил, что перед этим Хозсуд Киева отказал в удовлетворении иска "Бритиш Американ Тобакко Украина" об отмене штрафа АМКУ. Компания продолжит оспаривать его во второй инстанции и не намерена оплачивать штраф, добавил он.

"Мы обратились в Апелляционный суд и сейчас открыто апелляционное производство", – сказал Рылач, не исключив, что компания будет обращаться в международный арбитраж.

"Империал Тобакко" неоднократно заявляла, что не согласна с решением АМКУ относительно обвинений в так называемых антиконкурентных действиях и наложением штрафа и будет продолжать оспаривать его в соответствующих судебных инстанциях. Поэтому иск АМКУ относительно ареста счетов нами был воспринят как попытка давления на операционную деятельность компании. Во избежание такого давления и начисления пени мы были вынуждены заплатить штраф в полном объеме после решения суда первой инстанции не в нашу пользу", – добавила директор компании по корпоративным и юридическим вопросам Юлия Завалишина.

Генеральный директор Tedis Ukraine Тарас Корнияченко сказал агентству, что приветствует решение суда о приостановке производства.

"Голос бизнеса был услышан. Наша компания уже почти 10 лет работает исключительно в правовом поле Украины и из года в год является одним из бюджетообразующих предприятий страны, мы и в дальнейшем будем выступать за прозрачность, стабильность и законные правила игры на табачном рынке, платить налоги и создавать новые рабочие места", – отметил он.

Антимонопольный комитет Украины 10 октября 2019 года заявил, что наложил на четырех производителей и одного дистрибьютора – Tedis Ukraine – сигарет штраф на общую сумму 6,5 млрд грн за антиконкурентные согласованные действия. В АМКУ заявили, что крупные компании – производители сигарет договорились работать только с одним дистрибьютором – Tedis Ukraine, таким образом они препятствовали появлению на рынке новых игроков. Производители оспаривают это решение в суде.

21 июня 2020 года Антимонопольный комитет Украины сообщил, что Хозяйственный суд Киева отклонил иск компаний "Империал Тобакко Юкрейн" и "Империал Тобакко Продакшн Украина" к АМКУ с требованием признать частично недействительным штраф на общую сумму почти 460 млн грн. Обе компании готовятся подавать апелляционную жалобу на решение суда первой инстанции.

На сайте Антимонопольного комитета Украины было опубликовано объявление об уплате штрафа со стороны "Империал Тобакко". В пресс-службе табачной корпорации сообщили, что информация АМКУ в части мотивации компании по поводу выплаты штрафа подана некорректно, она не соответствует действительности и является "заведомо ложной с целью введения общественности в заблуждение о деятельности компании", а АМКУ таким образом демонстрирует в своих действиях "непрофессионализм и некомпетентность".