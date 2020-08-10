Табачные компании оспорят штраф Антимонопольного комитета Украины в международном суде – Европейская бизнес-ассоциация

Если проблема со штрафом АМКУ, наложенным на табачные компании, не будет решена, то резонансные споры по этому поводу в международном арбитраже будут иметь крайне негативные последствия для инвестиционного климата Украины, отмечает Европейская бизнес-ассоциация.

Две группы международных табачных компаний уже подали Украине сообщение о защите своих прав как иностранных инвесторов в международном арбитраже, еще две рассматривают такую возможность Фото: depositphotos.com

Международные компании – производители табачных изделий считают необоснованным штраф Антимонопольного комитета Украины, наложенный за якобы антиконкурентные согласованные действия, пишет в заявлении на своем сайте Европейская бизнес-ассоциация.

"Общеизвестно, что монополизация рынка дистрибуции сигарет состоялась с согласия Антимонопольного комитета Украины, который в свое время предоставил соответствующие разрешения на концентрацию на рынке дистрибуции сигарет. Сейчас компании – члены Европейской бизнес-ассоциации оспаривают данное решение АМКУ в судебном порядке. Однако отмечают, что компании не получили в полной мере доступа к доказательствам, на которых базируются обвинения АМКУ. Кроме того, по словам бизнеса, во время судебного процесса аргументам представителей табачных компаний не уделялось достаточного внимания, судом были проигнорированы предоставленные компаниями независимые экономические анализы и оценки авторитетных международных консультантов в сфере экономики и конкуренции, выводы ведущих украинских экспертов, а также признанных правоведов-ученых в сфере антимонопольного регулирования и права ЕС, которые единогласно поддержали правовую позицию компаний и признали неправомерными обвинения АМКУ", – подчеркивают в ЕВА.

Две группы международных табачных компаний уже подали Украине сообщение о защите своих прав как иностранных инвесторов в международном арбитраже, отмечается в заявлении.

"Еще две компании рассматривают возможность подать такие сообщения в ближайшее время. При отсутствии оперативного решения этой проблемы путем переговоров с государственными органами Украины эти споры будут рассматривать международные органы по решению инвестиционных споров, а стороной спора будет уже не АМКУ, а государство Украина. В то же время подобные резонансные споры обычно привлекают большое внимание международного сообщества и будут иметь крайне негативные последствия для инвестиционного климата Украины", – убеждены в организации.

Авторы заявления сообщили, что бизнес призывает правительство Украины "отреагировать должным образом" на инициированные международными инвесторами из США, Великобритании, Швейцарии и Нидерландов сообщения об инвестиционном споре с государством Украина по решению АМКУ и беспристрастно подойти к рассмотрению вопроса с соблюдением украинского законодательства и международных договоров.

"Надеемся, эта досадная ситуация будет решена быстро и профессионально, с сохранением деловых отношений между стратегическими инвесторами и государством, и без существенных потерь для инвестиционного климата Украины", – резюмировали в ЕВА.

Свою обеспокоенность попыткой возложить на инвесторов ответственность за изменения табачного рынка высказала и Американская торговая палата.

Антимонопольный комитет Украины 10 октября 2019 года заявил, что наложил на четырех производителей и одного дистрибьютора – Tedis Ukraine – сигарет штраф на общую сумму 6,5 млрд грн за антиконкурентные согласованные действия. В АМКУ заявили, что крупные компании – производители сигарет договорились работать только с одним дистрибьютором – Tedis Ukraine, таким образом они препятствовали появлению на рынке новых игроков. Производители оспаривают это решение в суде.

21 июня 2020 года Антимонопольный комитет Украины сообщил, что Хозяйственный суд Киева отклонил иск компаний "Империал Тобакко Юкрейн" и "Империал Тобакко Продакшн Украина" к АМКУ с требованием признать частично недействительным штраф на общую сумму почти 460 млн грн. Обе компании готовятся подавать апелляционную жалобу на решение суда первой инстанции.

На сайте Антимонопольного комитета Украины было опубликовано объявление об уплате штрафа со стороны "Империал Тобакко". В пресс-службе табачной корпорации сообщили, что информация АМКУ в части мотивации компании по поводу выплаты штрафа подана некорректно, она не соответствует действительности и является "заведомо ложной с целью введения общественности в заблуждение о деятельности компании", а АМКУ таким образом демонстрирует в своих действиях "непрофессионализм и некомпетентность".

В феврале генеральный директор "Империал Тобакко" Растислав Чернак заявлял, что считает необоснованными претензии к компании и убежден, что суды защитят ее права. Руководитель рассказал, что Антимонопольный комитет сам в 2010 году создал ситуацию, из-за которой сейчас пытается оштрафовать "Империал Тобакко": выдал множественные разрешения в пользу компании "Мегаполис Украина", которую впоследствии переименовали в Tedis Ukraine, в результате фирма купила часть больших дистрибьюторов, а еще часть ушли с рынка.

Он добавил, что теперь Антимонопольный комитет пытается переложить ответственность за свои действия на производителя, обвиняя в сговоре с другими компаниями.