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Компания "Империал Тобакко" потребовала от Антимонопольного комитета Украины не распространять о ней ложную информацию

Информация АМКУ о том, что уплата штрафа в 460 млн гривен связана с решением "Империал Тобакко" "не затягивать судебную тяжбу" является откровенной ложью, заявили в компании.

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В компании акцентировали внимание на том, что оплатили штраф, только чтобы исключить начисление пени и защитить операционную деятельность от давления со стороны АМКУ
В компании акцентировали внимание на том, что оплатили штраф, только чтобы исключить начисление пени и защитить операционную деятельность от давления со стороны АМКУ
Фото: depositphotos.com

Накануне на сайте Антимонопольного комитета Украины было опубликовано объявление об уплате штрафа со стороны "Империал Тобакко". В пресс-службе табачной корпорации сегодня сообщили, что информация АМКУ подана некорректно, она не соответствует действительности и является "заведомо ложной с целью введения общественности в заблуждение о деятельности компании", а АМКУ таким образом демонстрирует в своих действиях "непрофессионализм и некомпетентность".

"20 июля Хозяйственный суд Киева отклонил иск "Империал Тобакко". Свою позицию по поводу такого решения компания однозначно заявила: мы считаем его необоснованным, незаконным и политически мотивированным. Компания письменно уведомила АМКУ о подаче апелляционной жалобы на решение суда первой инстанции и своем решительном намерении продолжать защищать свои права в судах высшей инстанции и международном инвестиционном арбитраже. Поэтому информация АМКУ о том, что уплата штрафа 460 млн гривен связана с решением "Империал Тобакко" "не затягивать судебную тяжбу" является откровенной ложью", – заявила директор по корпоративным и юридическим вопросам "Империал Тобакко" в Украине Юлия Завалишина.

В компании акцентировали внимание на том, что оплатили штраф, только чтобы исключить начисление пени и защитить операционную деятельность от давления со стороны АМКУ.

"Империал Тобакко" обратилась к Антимонопольному комитету с официальным письмом, в котором выразила требование прекратить распространять неправдивые ведомости.

Антимонопольный комитет Украины 10 октября 2019 года заявил, что наложил на четырех производителей и одного дистрибьютора – Tedis Ukraine – сигарет штраф на общую сумму 6,5 млрд грн за антиконкурентные согласованные действия. В АМКУ заявили, что крупные компании – производители сигарет договорились работать только с одним дистрибьютором – Tedis Ukraine, таким образом они препятствовали появлению на рынке новых игроков. Производители оспаривают это решение в суде.

11 декабря 2019 года Кабинет Министров подписал с табачными компаниями меморандум, в котором были закреплены договоренности об оплате налогов, устранении монополии и открытии рынка табака для всех оптовых дистрибьюторов.

21 июня 2020 года Антимонопольный комитет Украины сообщил, что Хозяйственный суд Киева отклонил иск компаний "Империал Тобакко Юкрейн" и "Империал Тобакко Продакшн Украина" к АМКУ с требованием признать частично недействительным штраф на общую сумму почти 460 млн грн. Обе компании готовятся подавать апелляционную жалобу на решение суда первой инстанции.

В феврале генеральный директор "Империал Тобакко" Растислав Чернак заявлял, что считает необоснованными претензии к компании и убежден, что суды защитят ее права. Руководитель рассказал, что Антимонопольный комитет сам в 2010 году создал ситуацию, из-за которой сейчас пытается оштрафовать "Империал Тобакко": выдал множественные разрешения в пользу компании "Мегаполис Украина", которую впоследствии переименовали в Tedis Ukraine, в результате фирма купила часть больших дистрибьюторов, а еще часть ушли с рынка.

Он добавил, что теперь Антимонопольный комитет пытается переложить ответственность за свои действия на производителя, обвиняя в сговоре с другими компаниями.

Теги: АМКУ, штраф, Антимонопольный комитет, сигареты, суд, Империал Тобакко
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