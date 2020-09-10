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В Украине у контрабандистов отберут возможность нелегально торговать табачными изделиями – Марунич

Украинское правительство намерено "навести порядок" на рынке табачных изделий и поэтому создает Национального оператора подакцизных товаров, заявил сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич.

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Появление Национального оператора ликвидирует рынок нелегальной торговли всем табаком, считает Марунич
Появление Национального оператора ликвидирует рынок нелегальной торговли всем табаком, считает Марунич
Фото: depositphotos.com

Деятельность всех игроков табачного рынка в Украине унифицируют после создания Национального оператора подакцизных товаров. Об этом в Facebook 10 сентября заявил сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич.

"У контрабандистов начались большие проблемы: у них отберут возможность нелегально торговать табачными изделиями. Правительство берет этот рынок под контроль и намерено навести на нем порядок и обеспечить прозрачность. Теперь деятельность всех игроков на табачном рынке будет унифицирована, всем обещаны одинаковые и легальные условия. Для этого правительство создает Национального оператора подакцизных товаров", – написал Марунич. 

По его данным, оператор будет действовать в рамках Соглашения об ассоциации Украины с ЕС и осуществлять логистическо-информационные функции. 

Как пишет Марунич, после начала работы оператора ожидается увеличение нагрузки на таможенников. 

"А затем ожидается облегчение на этой самой границе, когда контрабандисты поймут, что провести ничего не удается, и перестанут через нее "ломиться". Также ожидаются большие объемы нытья и возмущений тех, кого лишили нелегального дохода", – отметил эксперт. 

С 2017-го по 2019 год государственный и местные бюджеты недополучили от табачного рынка более 30 млрд грн налоговых отчислений, заявил он.

"В то же время, по прогнозам, появление Национального оператора и выведет из тени розничной акциз, и ликвидирует рынок нелегальной торговли всем табаком. Как минимум на первых порах черный рынок существенно ужмут, как ужали его в Италии, как уничтожили его во Франции. Технически это вполне возможно и уже опробовано. Введение системы Track&Trace позволит отслеживать передвижение табачной продукции. И передвигаться она будет теперь легально, а не из фуры, багажника, мешка на базар к торговкам-"сигаретницам", – добавил Марунич. 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=4802232209794577&id=100000235360939

9 сентября Кабмин поддержал создание Национального оператора на рынке табачных изделий, сообщило информагентство "Интерфакс-Украина". Как отметила замминистра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Светлана Панаиотиди, документ разработан Минэкономики совместно с Минфином "с целью усиления контроля и принятия безотлагательных мер для борьбы с уклонением от уплаты налогов, контрабандой и контрафактом во исполнение поручения премьер-министра Украины, а также по итогам согласительных совещаний в СБУ при участии Минэкономики, Минфина, МВД, АМКУ".

Теги: контрабанда, табачные изделия, сигареты, рынок, Дмитрий Марунич
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