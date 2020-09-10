Уровень торговли поддельной табачной продукцией достиг максимума за последние шесть лет

В течение первой половины 2020 года 43% всей нелегально ввозимой продукции поступило в Украину из неопределенных стран, а доля контрафактных марок резко выросла до 23%, свидетельствуют результаты исследования "Kantar Украина".

2,6 млрд сигарет в Украине распространяется на черном рынке. Об этом свидетельствуют опубликованные 9 сентября данные проекта мониторинга нелегальной торговли табачными изделиями в Украине, который ведет "Kantar Украина".

По оценкам экспертов Kantar, сумма неполученных налогов в бюджет Украины в 2020 году – более 4 млн грн. Более 2,6 млрд сигарет распространяется именно на черном рынке.

В 2020 году уровень контабанды снизился до 4,2%, но уровень контрафакта продолжает существенно расти. В течение первой половины 2020 года 43% всей нелегально ввозимой продукции поступило из неопределенных стран, а доля контрафактных марок резко выросла до 23% и достигла максимума за последние шесть лет, отмечается в исследовании.

Еще одной особенностью 2020 года авторы отчета назвали то, что доля контрабанды из Беларуси увеличилась до 17%. Это также является одним из рекордов за последние годы, отметила аналитик "Kantar Украина" Ольга Чернюшок.

9 сентября Кабмин поддержал создание Национального оператора на рынке табачных изделий, сообщило информагентство "Интерфакс-Украина". Как отметила замминистра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Светлана Панаиотиди, документ разработан Минэкономики совместно с Минфином "с целью усиления контроля и принятия безотлагательных мер для борьбы с уклонением от уплаты налогов, контрабандой и контрафактом во исполнение поручения премьер-министра Украины, а также по итогам согласительных совещаний в СБУ при участии Минэкономики, Минфина, МВД, АМКУ".