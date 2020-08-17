Американская торговая палата призвала Кабмин отреагировать на сообщение международных инвесторов о споре с Украиной из-за АМКУ

Компании – члены Американской торговой палаты считают несправедливым решение Антимонопольного комитета Украины наложить 3,1 млн штрафа на табачные компании в Украине.

В августе стало известно, что суд приостановил производство АМКУ о взыскании штрафа с табачных компаний Фото: depositphotos.com

Американская торговая палата в Украине (АТП) обеспокоена отношением к западным инвесторам в стране. В заявлении палаты, опубликованном 13 августа, его называют несправедливым и предвзятым.

Компании – члены палаты считают несправедливым наложение Антимонопольным комитетом Украины рекордного штрафа на табачные компании в Украине.

Сейчас компании, которые входят в АТП, в суде оспаривают решение АМКУ о взыскании штрафных санкций, сказано в заявлении.

"Палата подчеркивает необходимость прозрачного и справедливого рассмотрения дел, так как компании обеспокоены, что они не получили в полной мере доступа к доказательствам, на которых базируются обвинения АМКУ, а также тем, что во время судебного процесса аргументам представителей компаний не уделялось достаточное внимание", – заявили в АТП.

По данным участников торговой палаты, украинские власти не инициируют проведение переговоров для урегулирования ситуации.

"Государственные органы не принимают предусмотренные законодательством меры после получения претензии от иностранного инвестора. Компании уже понесли значительные потери – как финансовые, так и репутационные", – сказано заявлении.

Две группы международных табачных компаний подали Украине сообщение о защите своих прав как иностранных инвесторов путем арбитража, еще две компании рассматривают возможность подать их в ближайшее время, отметили компании – участники палаты.

"Американская торговая палата в Украине призывает правительство Украины отреагировать должным образом на инициированные международными инвесторами из США, Великобритании, Швейцарии и Нидерландов сообщения об инвестиционном споре с государством Украина по решению АМКУ и беспристрастно подойти к рассмотрению данного вопроса с соблюдением украинского законодательства и международных договоров. Быстрое, прозрачное и справедливое решение ситуации поможет сохранить деловые отношения между стратегическими инвесторами и государством, не нанести ущерб репутации и инвестиционному климату Украины и избежать потерь для бюджета", – подытожили участники палаты.

Антимонопольный комитет Украины 10 октября 2019 года заявил, что наложил на четырех производителей сигарет штраф на общую сумму 3,1 млрд грн за антиконкурентные согласованные действия. В АМКУ заявили, что крупные компании – производители сигарет договорились работать только с одним дистрибьютором – Tedis Ukraine (компанию оштрафовали тогда на 3,4 млрд грн). Таким образом они препятствовали появлению на рынке новых игроков, считает регулятор. Производители оспаривают это решение в суде.

21 июня 2020 года Антимонопольный комитет Украины сообщил, что Хозяйственный суд Киева отклонил иск компаний "Империал Тобакко Юкрейн" и "Империал Тобакко Продакшн Украина" к АМКУ с требованием признать частично недействительным штраф на общую сумму почти 460 млн грн. Обе компании готовятся подавать апелляционную жалобу на решение суда первой инстанции.

На сайте Антимонопольного комитета Украины было опубликовано объявление об уплате штрафа со стороны "Империал Тобакко". В пресс-службе табачной корпорации сообщили, что информация АМКУ в части мотивации компании по поводу выплаты штрафа подана некорректно, она не соответствует действительности и является "заведомо ложной с целью введения общественности в заблуждение о деятельности компании", а АМКУ таким образом демонстрирует в своих действиях "непрофессионализм и некомпетентность".

13 августа стало известно, что суд приостановил производство АМКУ о взыскании штрафа.