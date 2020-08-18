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"Укртютюн" приветствовал решение суда о приостановке производства АМКУ по взысканию штрафа с табачных компаний

Решение Хозяйственного суда Киева приостановить производство Антимономольного комитета Украины о взыскании штрафа с табачных производителей и дистрибьютора в украинской ассоциации производителей табачных изделий "Укртютюн" назвали "первым признаком возвращения к объективному и беспристрастному судебному процессу".

В октябре 2019 года АМКУ оштрафовал четырех производителей и дистрибьютора табачных изделий на 6,5 млрд грн. В августе стало известно, что суд приостановил производство о взыскании штрафа
В октябре 2019 года АМКУ оштрафовал четырех производителей и дистрибьютора табачных изделий на 6,5 млрд грн. В августе стало известно, что суд приостановил производство о взыскании штрафа
Фото: depositphotos.com

Украинская ассоциация производителей табачных изделий "Укртютюн" приветствует решение Хозяйственного суда Киева, которым было приостановлено производство Антимонопольного комитета Украины о взыскании штрафа с табачных компаний. Об этом идет речь в заявлении ассоциации, опубликованном в Facebook 17 августа.

"После ряда сомнительных предыдущих решений относительно членов Ассоциации, вышеуказанное решение суда является первым признаком возвращения к объективному и беспристрастному судебному процессу. Уверены, что прозрачное функционирование судебной системы является залогом инвестиционной привлекательности Украины, а прозрачное и справедливое решение ситуации поможет сохранить репутацию Украины и усилит деловые отношения между стратегическими инвесторами и государством", – заявили в ассоциации.

Скриншот: Асоціація "Укртютюн" / Facebook
Скриншот: Асоціація "Укртютюн" / Facebook

Антимонопольный комитет Украины 10 октября 2019 года заявил, что наложил на четырех производителей и одного дистрибьютора – Tedis Ukraine – сигарет штраф на общую сумму 6,5 млрд грн за антиконкурентные согласованные действия. В АМКУ заявили, что крупные компании – производители сигарет договорились работать только с одним дистрибьютором – Tedis Ukraine, таким образом они препятствовали появлению на рынке новых игроков. Производители оспаривают это решение в суде.

21 июня 2020 года Антимонопольный комитет Украины сообщил, что Хозяйственный суд Киева отклонил иск компаний "Империал Тобакко Юкрейн" и "Империал Тобакко Продакшн Украина" к АМКУ с требованием признать частично недействительным штраф на общую сумму почти 460 млн грн. Обе компании готовятся подавать апелляционную жалобу на решение суда первой инстанции.

На сайте Антимонопольного комитета Украины было опубликовано объявление об уплате штрафа со стороны "Империал Тобакко". В пресс-службе табачной корпорации сообщили, что информация АМКУ в части мотивации компании по поводу выплаты штрафа подана некорректно, она не соответствует действительности и является "заведомо ложной с целью введения общественности в заблуждение о деятельности компании", а АМКУ таким образом демонстрирует в своих действиях "непрофессионализм и некомпетентность".

13 августа стало известно, что суд приостановил производство АМКУ о взыскании штрафа. 

Теги: АМКУ, Антимонопольный комитет, табачные изделия
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