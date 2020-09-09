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ПОЛИТИКА

Табачная монополия убивает рабочие места и способствует контрабанде – журналист Лямец

По мнению журналиста Сергея Лямца, идея наделить компанию "Тедис" правами государственной монополии противоречит меморандуму правительства с табачниками, здравому смыслу и государственным интересам.

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Сергей Лямец: Накануне местных выборов вдвойне интересно наблюдать за руками власти. Теперь ход за президентом Зеленским!
Сергей Лямец: Накануне местных выборов вдвойне интересно наблюдать за руками власти. Теперь ход за президентом Зеленским!
Фото: Лямец Сергей / Facebook

Попытка создания единого национального оператора табачного рынка – это прямой признак коррупции в Министерстве экономики, поскольку критерии отбора прописаны под компанию-монополиста, "Тедис-Украина", утверждает в Facebook журналист Сергей Лямец.

По его информации, под давлением СМИ премьер-министр Денис Шмыгаль, вернул проект распоряжения Кабмина "О реализации пилотного проекта "Национальный оператор на рынке табачных изделий" в Министерство экономики с пожеланием собрать мнение участников табачного рынка. Лямец утверждает, что на момент подачи документа в правительство уже существовала экспертиза проекта со стороны Министерства юстиции.

Журналист также сообщил, что физлица-предприниматели, занимающиеся реализацией табачных изделий, подготовили коллективное обращение к президенту, в котором призвали гаранта быть "принципиальным" и не допустить "закрепощения" отрасли "российским табачным монополистом". Предприниматели попытались объяснить президенту, что единый оператор на рынке табака "убьет тысячи рабочих мест и создаст условия для роста контрабанды". 

По мнению Лямца, подобные обращения малого бизнеса – не лучший сигнал для власти накануне выборов в местные советы, поскольку осенью 2019 года именно президент Владимир Зеленский заявлял, что его приоритет – борьба с монополизмом на табачном рынке. Однако монополию не просто сохраняют, а "хотят превратить монополиста "Тедис-Украина" в подобие министерства табака", отметил журналист.

"За событиями наблюдают ФЛП, для которых торговля сигаретами – основной бизнес. Для них решение Зеленского и Шмыгаля – это вопрос выживания. Или они смогут зарабатывать, продавая табачку, или пойдут махать лопатой на "большой стройке" или полоть клубнику у пана. Накануне местных выборов вдвойне интересно наблюдать за руками власти. Теперь ход за президентом Зеленским! Кого накануне местных выборов поддержит гарант – предпринимателей, которые являются активными избирателями? Или монополиста з русско-офшорными корнями?" – написал Лямец. 

По его мнению, идея наделить компанию "Тедис" правами государственной монополии противоречит меморандуму правительства с табачниками, здравому смыслу и государственным интересам. 

https://www.facebook.com/anserua/posts/4204831332867138

В декабре 2016 года "Тедис Украина" была признана монополистом на рынке дистрибуции сигарет и оштрафована на 430 млн грн. Компания обжаловала это решение в судах, однако проиграла апелляцию, сообщал глава АМКУ Юрий Терентьев.

10 октября 2019 года Антимонопольный комитет Украины оштрафовал четыре крупнейших производителя табачных изделий в Украине – "Филип Моррис", "Джей Ти Интернешнл", "Империал Тобакко Продакшн" и "Бритиш Американ Тобакко" – на 6,5 млрд грн за монополизацию рынка компанией "Тедис Украина". В АМКУ считают, что табачники вступили в сговор и установили такие условия для заключения договоров с другими, кроме "Тедис", потенциальными дистрибьюторами, которые делали "просто невозможным их появление на этом рынке".

11 декабря 2019 года тогдашний премьер Алексей Гончарук сообщил, что правительство согласовало рамочный документ о намерениях с табачными компаниями для "обеспечения честных условий на рынке", потому что к существующей отраслевой модели у новой власти "есть много вопросов", писал "Укринформ". Докладчиком по договоренности с табачными компаниями на заседании правительства был министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов, который и подписал меморандум, сообщала пресс-служба министерства 12 декабря.

Теги: коррупция, АМКУ, Министерство экономики, контрабанда, Антимонопольный комитет, табачные изделия, монополия, Владимир Зеленский, сигареты, торговля, предприниматели, Tedis Ukraine, премьер-министр, Денис Шмыгаль, Сергей Лямец
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