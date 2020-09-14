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Решение Кабмина о легализации монополии "Tedis Украина" на табачном рынке является незаконным и будет оспорено в суде – нардеп

9 сентября Кабмин поддержал создание национального оператора на рынке табачных изделий, нардеп от "Слуги народа" Игорь Васильев считает, что правительство при принятии этого решения нарушило собственный регламент.

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Игорь Васильев: Кстати, министр финансов соврал народным депутатам на заседании профильного комитета, сказал, что не голосовал за это решение
Игорь Васильев: Кстати, министр финансов соврал народным депутатам на заседании профильного комитета, сказал, что не голосовал за это решение
Фото: Игорь Васильев / Facebook

Решение Кабинета Министров Украины от 9 сентября легализует монополию компании "Tedis Украина" на табачном рынке и является коррупционным, оно принято с нарушением регламента правительства и будет отменено судом. Такое мнение на своей странице в Facebook высказал народный депутат от партии "Слуга народа" Игорь Васильев.

"Кабмин не просто принял незаконное и коррупционное решение о легализации монополии на табачном рынке. Кабмин сделал это еще и с нарушением процедуры – пункта 3 параграфа 19 собственного регламента. Уважаемые табачные корпорации! Вы зря старались последний год. Теперь коррупционное решение Кабмина будет отменено судом как принятое в нарушение регламента и ряда других актов законодательства. Можете смело забирать назад деньги, заплаченные так называемому министру и всем его прилипалам", – написал Васильев.

9 сентября Кабмин поддержал создание национального оператора на рынке табачных изделий. Как отметили в Министерстве развития экономики, торговли и сельского хозяйства, документ разработан Минэкономики совместно с Минфином.

Как пишет издание LB.ua, cогласно проекту решения Кабмин предоставляет статус "национального оператора на рынке табачных изделий" одному юридическому лицу. Фактически такой "национальный оператор" становится частным монополистом-оптовиком с официальным статусом. Производители сигарет должны будут продавать ему всю свою продукцию для оптовой дистрибуции. Отбирать "оператора" будут по прописанным в постановлении критериям. Сейчас критерии прописаны так, что под них может подойти только одна компания – "Tedis Украина", отмечает автор статьи Сергей Шулика.

Народный депутат от "Слуги народа" Александр Качура заявлял, что министр экономики Игорь Петрашко лоббировал интересы "Tedis Украина" и должен быть уволен

"Кстати, министр финансов соврал народным депутатам на заседании профильного комитета, сказал, что не голосовал за это решение", – написал Васильев.

https://www.facebook.com/IgorOkVasiliev/posts/3491836540839364

9 сентября предприниматели, которые владеют небольшими торговыми бизнесами, обратились к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой вмешаться и помешать Кабинету Министров Украины принять решение о "едином национальном операторе". Они считают, что возобновление монополии лишит десятки тысяч предпринимателей права свободно выбирать себе поставщика табачных изделий, конкурировать качеством услуг и сервиса и приведет к упадку табачной отрасли, писали "Контракты".

АМКУ 10 октября 2019 года наложил 6,5 млрд грн штрафа на компании "Филип Моррис Сейлз энд Дистрибьюшн" (370 млн грн) совместно с "Филип Моррис Украина" (810 млн грн); "Джей Ти Интернешнл Украина" (430 млн грн) совместно с "Джей Ти Интернешнл Компани Украина" (490 млн грн); "Империал Тобакко Продакшн Украина" (170 млн грн) совместно с "Империал Тобакко Юкрейн" (290 млн грн); "Бритиш Американ Тобакко Сейлз энд Маркетинг Украина" (80 млн грн) совместно с "А/Т табачная компания "В.А.Т. – Прилуки" (450 млн грн) и дистрибьютором Tedis Ukraine (3,4 млрд грн).

В АМКУ заявили, что крупные компании – производители сигарет договорились работать только с одним дистрибьютором – Tedis Ukraine, таким образом они препятствовали появлению на рынке новых игроков. Производители оспаривают это решение в суде.

23 июля на сайте Антимонопольного комитета Украины было опубликовано объявление об уплате штрафа со стороны "Империал Тобакко". 14 августа АМКУ сообщил, что "Филип Моррис Сейлз энд Дистрибьюшн" совместно с "Филип Моррис Украина" оплатили почти 1,2 млрд грн штрафа.

Теги: коррупция, табачные изделия, монополия, сигареты, предприниматели, Tedis Ukraine, Минэкономики, Кабмин, Игорь Петрашко, Игорь Васильев
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