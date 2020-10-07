Председатель ГФС Солодченко: В этом году мы изъяли контрафактных сигарет на 94% больше, чем в прошлом

Если бы освободившуюся от фальсификата долю табачного рынка заполнила легальная табачная продукция, то в бюджет от ее продажи поступило бы около 447 млн грн акцизного налога, рассказал глава Государственной фискальной службы Сергей Солодченко.

Сергей Солодченко: За восемь месяцев изъято подакцизных товаров почти на 1,8 млрд грн. Из них почти 39% в денежном эквиваленте – это табачные изделия Фото: epravda.com.ua

За январь – август 2020 года Государственная фискальная служба изъяла из незаконного оборота 10,7 млн пачек табачных изделий и 164,3 тонны табака на общую сумму 691,2 млн грн. Об этом в интервью "Экономической Правде" сообщил глава ГФС Сергей Солодченко.

По его словам, в прошлом году за аналогичный период было изъято 9,4 пачек и 64,7 тонн табака на более чем 350 млн грн. Таким образом, в денежном эквиваленте нынешние показатели почти на 94% лучше, чем за аналогичный период 2019 года, подчеркнул он.

"За восемь месяцев изъято подакцизных товаров почти на 1,8 млрд грн. Из них почти 39% в денежном эквиваленте – это табачные изделия. Если бы освободившуюся от фальсификата долю табачного рынка заполнила легальная табачная продукция, то в бюджет от ее продажи поступило бы где-то 447 млн грн акцизного налога", – отметил Солодченко.

По его словам, подследственность ГФС – это 204 статья Уголовного кодекса: незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров, среди которых и табачные изделия.

"Если нарушения выявляются при пересечении границы, то это зона ответственности таможенников и пограничников. Если это касается общих уголовных производств, относящихся к подследственности Нацполиции, то это их зона ответственности. Мы работаем на выявление и пресечение фактов незаконного изготовления и сбыта табачной продукции без уплаты акцизного и других налогов, а также фактов фальсификации табачной продукции, то есть изготовление ее в кустарных условиях в подпольных цехах", – рассказал глава Госфискальной службы.

Он добавил, что ответственность ГФС – перекрытие каналов незаконного перемещения табачных изделий через границу и пресечение незаконной торговли подакцизными товарами, в том числе через интернет.