Украина не успеет до конца года ликвидировать фискальную службу – и.о. главы ГФС

Украина не успеет ликвидировать Государственную фискальную службу до конца 2020 года вопреки договоренностям с Международным валютным фондом. Об этом заявил и.о. главы ГФС Сергей Солодченко.



Солодченко: Налоговую милицию до конца года ликвидировать возможно, всю ГФС – нет Фото: Сергій Солодченко / Facebook

В Украине не успеют до конца года ликвидировать Государственную фискальную службу (ГФС), ликвидация которой является одним из требований Международного валютного фонда. Об этом в интервью Liga.net, которое опубликовано 29 сентября, сообщил и.о. главы ГФС Сергей Солодченко.

По его словам, налоговую милицию до конца года ликвидировать возможно, всю ГФС – нет.

"В случае с налоговой милицией у нас есть определенное количество следователей; после создания нового органа они пойдут устраиваться на новую работу. ГФС – правопреемник многих крупных структур, например, Министерства доходов и сборов. У нас есть немало людей, находящихся в отпусках по уходу за ребенком, есть имущество, которое надо передавать, в том числе речь идет об оккупированных территориях. Все эти моменты требуют значительного времени и соблюдения определенных процедур", – сказал Солодченко.

По оценкам и.о. главы ГФС, на это может уйти примерно год после принятия закона о Бюро экономической безопасности. В фискальной службе, по информации Солодченко, сейчас работают 5 тыс. человек в регионах и в центральном аппарате.

3 сентября Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №3087-д о создании в Украине нового правоохранительного органа – Бюро экономической безопасности, – который должен заменить ГФС.

Новую программу сотрудничества с Украиной исполнительный совет МВФ одобрил 9 июня, речь идет о выделении $5 млрд. Программа финансирования призвана помочь экономике Украины в условиях кризиса, вызванного эпидемией коронавирусной инфекции, "путем обеспечения платежного баланса и бюджетной поддержки, сохраняя при этом достижения и продвигая небольшой набор ключевых структурных реформ, гарантирующих возвращение Украины к росту после завершения кризиса".