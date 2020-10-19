ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Монопольное положение Tedis хотят легализовать через парламент – "Лига антитраста"

По мнению экспертов "Лиги антитраста", предложенная законопроектом №2719 модель механизма слежения за оборотом табачных изделий с помощью электронной системы контроля Track & Trace лоббирует интересы монополиста ООО "Tedis Україна".

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
По информации "Лиги антитраста", отдельные табачные производители не желают выполнять правительственное постановление
По информации "Лиги антитраста", отдельные табачные производители не желают выполнять правительственное постановление
Фото: depositphotos.com

Народный депутат от "Европейской солидарности" Иванна Климпуш-Цинцадзе зарегистрировала проект закона №2719, которым предлагается внести изменения в законы в сфере регулирования производства и обращения, предупреждения и уменьшения употребления табачных изделий.

Инициатива представлена как выполнение части обязательств Украины по Соглашению об ассоциации между Украиной и Европейским союзом и имплементация директивы 2014/40  ЕС о приближении нормативных актов государств-членов по производству, презентации и продаже табака и сопутствующих товаров.

Эксперты "Лиги антитраста" отмечают в Facebook, что предложенная законопроектом модель механизма слежения за оборотом табачных изделий с помощью электронной системы контроля Track & Trace лоббирует интересы монополиста ООО "Tedis Україна".

В Украине собственные системы Track & Trace добровольно используют три из четырех крупнейших табачных производителей и отдельные дистрибьюторы, но контролирующие органы не имеют возможности легально ею пользоваться, отмечают в организации.

Главным требованием директивы 2014/40 ЕС является полная независимость системы контроля Track & Trace от табачной промышленности и от любых участников табачного рынка, в украинском законопроекте подобных месседжей нет, сказано в сообщении.

"Напомним, 9 сентября 2020 года с нарушения регламента, "с голоса", без согласования с Антимонопольным комитетом и Государственной регуляторной службой Кабинет Министров уже принял постановление "О реализации экспериментального проекта "Национальный оператор на рынке табачных изделий", – пишет "Лига антитраста".

Документ правительства, по мнению активистов, предусматривает, что идентификатором и оператором системы Track & Trace может стать ООО "Tedis Украина" (ранее "Мегаполис"). Компания является активным участником рынка, имеет тесные связи с производителями, занимает монопольное положение, обвинялась в нарушении антимонопольного законодательства, уклонении от уплаты налогов. При этом финансирование и функционирование электронной системы контроля за оборотом табачных изделий будет обеспечивать Кабинет Министров Украины.

По информации "Лиги антитраста", отдельные табачные производители не желают выполнять правительственное постановление, потому что документ противоречит европейской директиве, а значит, не даст ожидаемого эффекта и объем контрабанды как минимум сохранится, а как максимум будет расти. Производители считают необходимым закрепить новую модель отношений на уровне закона, чтобы обезопасить себя и переложить ответственность за последствия на государство в лице парламента.

"В случае, если законопроект будет принят в такой редакции, депутаты легализуют указанное правительственное постановление и монополию Tedis, что нарушает условия европейской директивы, для имплементации которой проект закона якобы разрабатывался", – считают специалисты "Лиги антитраста".

https://www.facebook.com/league.antitrust/posts/206185837533039

Позже в организации сообщили, что Климпуш-Цинцадзе выразила готовность внести поправки к законопроекту и добавить норму, исключающую возможность для табачного монополиста "Tedis Україна" стать национальным оператором.

"Народный депутат в комментарии в ответ отметила, что в законопроект не закладывалась такая цель. При этом нормы директивы, которые должны исключить возможность для Tedis стать национальным оператором, не были внесены в законопроект, потому что предполагалось, что последние должны быть закреплены именно на уровне правительства", – сказано в сообщении.

https://www.facebook.com/league.antitrust/posts/206877597463863

9 сентября Кабмин поддержал создание национального оператора на рынке табачных изделий. Как отметили в Министерстве развития экономики, торговли и сельского хозяйства, документ разработан Минэкономики совместно с Минфином.

Как пишет издание LB.ua, согласно проекту решения, Кабмин предоставляет статус "национального оператора на рынке табачных изделий" одному юридическому лицу. Фактически такой "национальный оператор" становится частным монополистом-оптовиком с официальным статусом. Производители сигарет должны будут продавать ему всю свою продукцию для оптовой дистрибуции. Отбирать "оператора" будут по прописанным в постановлении критериям. Сейчас критерии прописаны так, что под них может подойти только одна компания – "Tedis Украина", отмечает автор статьи Сергей Шулика.

Народный депутат от "Слуги народа" Александр Качура заявлял, что министр экономики Игорь Петрашко лоббировал интересы "Tedis Украина" и должен быть уволен.

Теги: Кабинет Министров, табачные изделия, монополия, сигареты, законопроект, Иванна Климпуш-Цинцадзе, Tedis Ukraine
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Onuka призналась, что считала бедность своим преимуществом
Onuka призналась, что считала бедность своим преимуществом
"Я офигенная". Брежнева позировала с распущенными волосами в салоне автомобиля
"Я офигенная". Брежнева позировала с распущенными волосами в салоне автомобиля
Саливанчук рассказала, как реагировали соседи, когда она заразилась коронавирусом
Саливанчук рассказала, как реагировали соседи, когда она заразилась коронавирусом
"Мой муж – гениальный автор". Каменских рассказала, каким будет ее новый альбом
"Мой муж – гениальный автор". Каменских рассказала, каким будет ее новый альбом
"Я не хотела быть актрисой". Сумская рассказала, как стала дизайнером
"Я не хотела быть актрисой". Сумская рассказала, как стала дизайнером
Поплавский рассказал, какие женщины ему нравятся
Поплавский рассказал, какие женщины ему нравятся
alyona alyona: Мне мама постоянно говорила: "Я с тобой в такой одежде на базар не пойду"
alyona alyona: Мне мама постоянно говорила: "Я с тобой в такой одежде на базар не пойду"
Позитив прокомментировал вылет из шоу "Танцы со звездами"
Позитив прокомментировал вылет из шоу "Танцы со звездами"
Картина украинского режиссера победила на Варшавском кинофестивале
Картина украинского режиссера победила на Варшавском кинофестивале
Огневич рассказала, как мужчины реагируют на ее откровенные снимки в соцсетях
Огневич рассказала, как мужчины реагируют на ее откровенные снимки в соцсетях
  Каминская рассказала, как отвечает детям на вопрос "Вы с папой поругались?"
  Каминская рассказала, как отвечает детям на вопрос "Вы с папой поругались?"
  Living My Life. Tvorchi презентовали интимный клип с участием водного балета. Видео
  Living My Life. Tvorchi презентовали интимный клип с участием водного балета. Видео
Тимур Мирошниченко показал девятимесячного сына
Тимур Мирошниченко показал девятимесячного сына
Осадчая использует в быту посуду, внесенную в наследие ЮНЕСКО
Осадчая использует в быту посуду, внесенную в наследие ЮНЕСКО
"А вдруг возьмет и сбудется". Кекелия озвучила одно из своих самых больших желаний.
"А вдруг возьмет и сбудется". Кекелия озвучила одно из своих самых больших желаний.
"Все летит в задницу. Завтра будет длинный день, полный эвакуаторов, СТО". MamaRika отменила путешествие из-за поломки автомобиля
"Все летит в задницу. Завтра будет длинный день, полный эвакуаторов, СТО". MamaRika отменила путешествие из-за поломки автомобиля
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
Осадчая использует в быту посуду, внесенную в наследие ЮНЕСКО
Осадчая использует в быту посуду, внесенную в наследие ЮНЕСКО
  Каминская рассказала, как отвечает детям на вопрос "Вы с папой поругались?"
Каминская рассказала, как отвечает детям на вопрос "Вы с папой поругались?"
"Подстригся, аж помолодел", "Красавец", "Мальчик". В Instagram обсуждают новую стрижку Галкина
"Подстригся, аж помолодел", "Красавец", "Мальчик". В Instagram обсуждают новую стрижку Галкина
"Кольцо на помолвку". Loboda засветила бриллиант в 10 карат на безымянном пальце
"Кольцо на помолвку". Loboda засветила бриллиант в 10 карат на безымянном пальце
У Витаса умер отец
У Витаса умер отец
Огневич рассказала, как мужчины реагируют на ее откровенные снимки в соцсетях
Огневич рассказала, как мужчины реагируют на ее откровенные снимки в соцсетях
"Будто похож на нас, но совсем другой". Джамала показала четырехмесячного сына
"Будто похож на нас, но совсем другой". Джамала показала четырехмесячного сына
"Хороший ответ на 13.13". Пресняков высказался о пополнении в семье
"Хороший ответ на 13.13". Пресняков высказался о пополнении в семье
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS