Монопольное положение Tedis хотят легализовать через парламент – "Лига антитраста"

По мнению экспертов "Лиги антитраста", предложенная законопроектом №2719 модель механизма слежения за оборотом табачных изделий с помощью электронной системы контроля Track & Trace лоббирует интересы монополиста ООО "Tedis Україна".

Народный депутат от "Европейской солидарности" Иванна Климпуш-Цинцадзе зарегистрировала проект закона №2719, которым предлагается внести изменения в законы в сфере регулирования производства и обращения, предупреждения и уменьшения употребления табачных изделий.

Инициатива представлена как выполнение части обязательств Украины по Соглашению об ассоциации между Украиной и Европейским союзом и имплементация директивы 2014/40 ЕС о приближении нормативных актов государств-членов по производству, презентации и продаже табака и сопутствующих товаров.

Эксперты "Лиги антитраста" отмечают в Facebook, что предложенная законопроектом модель механизма слежения за оборотом табачных изделий с помощью электронной системы контроля Track & Trace лоббирует интересы монополиста ООО "Tedis Україна".

В Украине собственные системы Track & Trace добровольно используют три из четырех крупнейших табачных производителей и отдельные дистрибьюторы, но контролирующие органы не имеют возможности легально ею пользоваться, отмечают в организации.

Главным требованием директивы 2014/40 ЕС является полная независимость системы контроля Track & Trace от табачной промышленности и от любых участников табачного рынка, в украинском законопроекте подобных месседжей нет, сказано в сообщении.

"Напомним, 9 сентября 2020 года с нарушения регламента, "с голоса", без согласования с Антимонопольным комитетом и Государственной регуляторной службой Кабинет Министров уже принял постановление "О реализации экспериментального проекта "Национальный оператор на рынке табачных изделий", – пишет "Лига антитраста".

Документ правительства, по мнению активистов, предусматривает, что идентификатором и оператором системы Track & Trace может стать ООО "Tedis Украина" (ранее "Мегаполис"). Компания является активным участником рынка, имеет тесные связи с производителями, занимает монопольное положение, обвинялась в нарушении антимонопольного законодательства, уклонении от уплаты налогов. При этом финансирование и функционирование электронной системы контроля за оборотом табачных изделий будет обеспечивать Кабинет Министров Украины.

По информации "Лиги антитраста", отдельные табачные производители не желают выполнять правительственное постановление, потому что документ противоречит европейской директиве, а значит, не даст ожидаемого эффекта и объем контрабанды как минимум сохранится, а как максимум будет расти. Производители считают необходимым закрепить новую модель отношений на уровне закона, чтобы обезопасить себя и переложить ответственность за последствия на государство в лице парламента.

"В случае, если законопроект будет принят в такой редакции, депутаты легализуют указанное правительственное постановление и монополию Tedis, что нарушает условия европейской директивы, для имплементации которой проект закона якобы разрабатывался", – считают специалисты "Лиги антитраста".

Позже в организации сообщили, что Климпуш-Цинцадзе выразила готовность внести поправки к законопроекту и добавить норму, исключающую возможность для табачного монополиста "Tedis Україна" стать национальным оператором.

"Народный депутат в комментарии в ответ отметила, что в законопроект не закладывалась такая цель. При этом нормы директивы, которые должны исключить возможность для Tedis стать национальным оператором, не были внесены в законопроект, потому что предполагалось, что последние должны быть закреплены именно на уровне правительства", – сказано в сообщении.

9 сентября Кабмин поддержал создание национального оператора на рынке табачных изделий. Как отметили в Министерстве развития экономики, торговли и сельского хозяйства, документ разработан Минэкономики совместно с Минфином.

Как пишет издание LB.ua, согласно проекту решения, Кабмин предоставляет статус "национального оператора на рынке табачных изделий" одному юридическому лицу. Фактически такой "национальный оператор" становится частным монополистом-оптовиком с официальным статусом. Производители сигарет должны будут продавать ему всю свою продукцию для оптовой дистрибуции. Отбирать "оператора" будут по прописанным в постановлении критериям. Сейчас критерии прописаны так, что под них может подойти только одна компания – "Tedis Украина", отмечает автор статьи Сергей Шулика.

Народный депутат от "Слуги народа" Александр Качура заявлял, что министр экономики Игорь Петрашко лоббировал интересы "Tedis Украина" и должен быть уволен.