Бутусов назвал поддержку табачной компании Кауфмана Tedis "очевидной коррупционной схемой с участием Зеленского"

Поддержка сигаретной монополии компании "Tedis Украина" – одна из самых очевидных коррупционных схем с участием президента Владимира Зеленского. Такое мнение на своей странице в Facebook высказал главред издания "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов.
Журналист в виде списка изложил хронологию событий последнего года: от публичной борьбы с табачной монополией и до решения о создании единого оператора на табачном рынке, которое, по его мнению, развернуло курс на монополизацию табачного рынка.
"Поскольку Зеленский обещал победить коррупцию, произошло следующее:
Он отмечает, что "Слуга народа" не ликвидировала сигаретную монополию, а наоборот, передала этот бизнес "под личный контроль" Зеленского. Бутусов считает, что в деле Tedis АМКУ играет на стороне монополиста, а Кауфман имеет полную поддержку МВД, СБУ и Офиса генпрокурора и решает с новым президентом вопросы так же, как решал их со старыми президентами.
"Судя по такой мощной поддержке самого президента, Кауфману платить 3,4 млрд не придется, а если и придется, то явно не в государственный бюджет", – резюмировал Юрий Бутусов.
9 сентября Кабмин поддержал создание национального оператора на рынке табачных изделий. Как отметили в Министерстве развития экономики, торговли и сельского хозяйства, документ разработан Минэкономики совместно с Минфином.
Как пишет издание LB.ua, согласно проекту решения Кабмин предоставляет статус "национального оператора на рынке табачных изделий" одному юридическому лицу. Фактически такой "национальный оператор" становится частным монополистом-оптовиком с официальным статусом. Производители сигарет должны будут продавать ему всю свою продукцию для оптовой дистрибуции. Отбирать "оператора" будут по прописанным в постановлении критериям. Сейчас критерии прописаны так, что под них может подойти только одна компания – "Tedis Украина", отмечает автор статьи Сергей Шулика.
Народный депутат от "Слуги народа" Александр Качура заявлял, что министр экономики Игорь Петрашко лоббировал интересы "Tedis Украина" и должен быть уволен.