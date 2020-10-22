Контрабанда сигарет достигла уже 6,9%. С начала года бюджет потерял 4,5 млрд гривен – генеральный директор "JTI Украина"

От 75% до 80% стоимости сигарет составляют налоги, все эти средства получают нелегальные производители и контрабандисты, заявил генеральный директор "JTI Украина" Пол Холловей.

Из-за роста контрабанды сигарет в Украине страдают не только производители – государство недополучает поступления бюджет, заявил на пресс-конференции в "Интерфакс-Украина" генеральный директор "JTI Украина" Пол Холловей. В пресс-конференции также принимали участие руководители Государственной фискальной службы и Государственной пограничной службы Украины.

По данным компании Kantar, которые привел Холловей, только за восемь месяцев текущего года контрабанда сигарет в Украине достигла 6,9%, из-за чего в бюджет не поступило 4,5 млрд гривен.

"Это значительно ухудшает ситуацию для производителей, поскольку производители теряют свою долю на рынке. Мы же понимаем, что от 75% до 80% стоимости сигарет составляют налоги, все эти средства получают нелегальные производители и контрабандисты", – сказал Холловей.

По его мнению, одной из главных причин роста нелегального оборота табачных изделий является разница в цене и покупательной способности населения.

"На данный момент стоимость табачных изделий составляет до 25% от ежедневного заработка потребителя. Чем больше будут расти цены на табачные изделия, тем больше это будет способствовать росту незаконного оборота табачных изделий. Тем больше будет увеличиваться количество потребителей, которые покупают незаконные табачные изделия", – сказал руководитель "JTI Украина".

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Видео: Інтерфакс-Україна / YouTube

Он уверен, что для того, чтобы снизить спрос на нелегальные сигареты, необходимо активное участие общества: "И именно поэтому мы создаем широкую платформу для того, чтобы более четко доносить до широкой общественности, в чем именно заключается проблема незаконного оборота табачных изделий".

Холловей отметил, что сайт "Ні Контрабанді" является только первой частью масштабного проекта, направленного на борьбу с нелегальным оборотом сигарет в Украине.

"В текущем году мы изъяли 11,5 млн пачек табачных изделий и 164 тонны табака. Если пересчитать на потери бюджета, если бы оно все пошло на рынок, это примерно 467 млн гривен", – рассказал исполняющий обязанности главы Государственной фискальной службы Сергей Солодченко.

Первый заместитель Государственной пограничной службы Украины Владимир Никифоренко уверен, что эффективной борьбе с контрабандой помогло бы введение уголовной ответственности за это правонарушение.

"МВД выступило инициатором введения ответственности за такие действия. На мой взгляд, стоило бы криминализировать контрабанду подакцизной группы. Там, где мы имеем сегодня административную ответственность, наши соседи румыны, в частности, могут привлечь к ответственности с серьезными юридически-правовыми последствиями. Речь идет об уголовной ответственности. За, условно говоря, 10 ящиков сигарет можно получить пять лет тюрьмы", – сказал Никифоренко.