Великобритания поблагодарила СБУ за задержание рекордной партии контрафактных сигарет

Сотрудники Службы безопасности Украины вместе с британскими и польскими коллегами летом 2019 года провели спецоперацию "Магма" по изъятию рекордного объема контрафактных сигарет.

Сотрудники СБУ и их британские коллеги изъяли контрабандную партию сигарет Фото: depositphotos.com

Министерство иностранных дел Великобритании поблагодарило Службу безопасности Украины за успешную спецоперацию по задержанию рекордной партии контрафактных сигарет. Информацию о благодарности разместили на сайте СБУ 10 октября.

Операцию "Магма" СБУ провела вместе с британскими и польскими коллегами летом 2019 года. Тогда изъяли крупнейшую за всю историю Украины контрабандную партию табачных изделий, подчеркнули в СБУ.

"Королевская налогово-таможенная служба и Служба безопасности Украины сотрудничали вместе для противодействия контрабанде табачных изделий. Благодаря крупнейшей за последние 30 лет операции было изъято рекордное количество незаконных сигарет – 130 млн. Приостановлена работа трех фабрик, которые занимались их производством", – сказано в сообщении.

Глава СБУ Иван Баканов поблагодарил британских коллег за поддержку.

По информации британских дипломатов, удалось ликвидировать одну из самых серьезных организованных преступных группировок Европы и сэкономить более 100 млн фунтов стерлингов налогоплательщиков.