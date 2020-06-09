У нас продолжается контрабанда сигарет и леса в ЕС – экономист Атаманюк

В Украине продолжается контрабанда сигарет и леса в страны Европейского союза, сказал в интервью изданию "ГОРДОН" генерал-майор налоговой полиции, бывший первый заместитель начальника Главного управления налоговой милиции Государственной налоговой службы Украины, экономист Юрий Атаманюк.

"У нас продолжается контрабанда сигарет и леса в ЕС. От этого страдает не столько бюджет, сколько наши партнерские отношения с Европой. На нас смотрят как на страну, которая является источником контрабанды и бюджетных потерь для ЕС. Конечно, есть и там [в Евросоюзе] договоренности. Коррупция существует в любом государстве", – отметил Атаманюк.

В марте недовольство работой таможни из-за контрабанды высказывал президент Украины Владимир Зеленский. "Нам рассказывают о решительном и бескомпромиссном бое с контрабандой, но сейчас выглядит так, что в этом бою контрабанда отправляет таможню в нокаут. Таможня должна собирать не лайки в Facebook, а деньги в государственную казну", – сказал глава государства во время выступления в Верховной Раде.

В июле 2019 года – апреле 2020 года Государственную таможенную службу возглавлял Максим Нефьодов. Его увольнение премьер-министр Денис Шмыгаль объяснил плохими показателями по поступлениям в государственный бюджет.

Нефьодов в ответ заявил, что доходы таможни и не могли возрасти, учитывая падение промышленного роста и ревальвацию гривны. "Бывали случаи, когда у меня спрашивали, нельзя ли побороться с контрабандой так, чтобы денег стало больше. Понятно, что это формировало негативное впечатление о нас, потому что таможня приносила плохие новости. Поэтому реакция Зеленского в парламенте более эмоциональная, чем подтвержденная какими-то цифрами", – считает экс-руководитель ведомства.

По оценке бывшего министра финансов Украины Игоря Уманского, от контрабанды на таможне украинский бюджет ежемесячно теряет не менее 10 млрд грн.