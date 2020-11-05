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Количество больных COVID-19 в мире превысило 48 млн человек

За время пандемии от COVID-19 умерли 1 млн 224 тыс. человек, 31,83 млн выздоровели.

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В девяти странах количество заболевших превышает 1 млн человек
В девяти странах количество заболевших превышает 1 млн человек
Фото: EPA

Количество случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в мире по состоянию на утро 5 ноября составляет 48,03 млн. Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, отслеживающего распространение заболевания.

За время пандемии 1 млн 224 тыс. человек умерли, 31,83 млн выздоровели.

Странами с наибольшим распространением инфекции являются:

  • США (9 млн 480 тыс. заболевших, 233,7 тыс. умерших, 3,74 млн выздоровевших);
  • Индия (8 млн 313 тыс. заболевших, 123,6 тыс. умерших, 7,6 млн выздоровевших);
  • Бразилия (5 млн 590 тыс. заболевших, 161,1 тыс. умерших, 5,07 млн выздоровевших);
  • Россия (1 млн 680 тыс. заболевших, почти 29 тыс. умерших, 1 млн 259 тыс. выздоровевших);
  • Франция (1 млн 591 тыс. заболевших, 38,7 тыс. умерших, 126 тыс. выздоровевших).

Также отметку в 1 млн заболевших преодолели Испания, Аргентина, Колумбия и Великобритания.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Теги: Россия, США, Индия, Франция, Великобритания, Колумбия, Испания, Бразилия, Аргентина, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия, коронавирус
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