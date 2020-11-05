Минздрав Украины предлагает запретить массовые мероприятия, а в ТРЦ оставить открытыми только магазины

Министерство здравоохранения Украины предложит правительству установить дополнительные карантинные ограничения. Они коснутся работы торгово-развлекательных центров, фитнес-клубов и бассейнов. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения – главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

Министерство здравоохранения Украины в связи с ростом численности заболевших COVID-19 предлагает правительству установить дополнительные карантинные ограничения на территории всей страны. Об этом 5 ноября во время брифинга сообщил главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

Ограничения коснутся зон питания, детских комнат и всех развлекательных зон в торгово-развлекательных центрах, сказал Ляшко.

"Мы хотим, чтобы в ТРЦ работали исключительно магазины, чтобы люди могли покупать необходимые им вещи и чтобы это не влияло на экономику нашей страны. Также хотим просить правительство запретить проведение всех массовых культурных мероприятий, ограничить деятельность спортзалов, фитнес-центров и бассейнов", – уточнил он.

Минздрав предлагает запретить деятельность субъектов хозяйствования, которые нарушают правила карантина.

"Это позволит органам контроля применять меры административного воздействия к тем, кто нарушает противоэпидемические нормы, а те, кто соблюдает их, смогут продолжать работать", – отметил Ляшко.

За последние сутки в Украине COVID-19 подтвердили у рекордного количества человек – 9850, об этом сообщил 5 ноября министр здравоохранения Максим Степанов. Всего с начала эпидемии в Украине зафиксировано уже 430 467 случаев коронавирусной инфекции. Умерло 7924 больных COVID-19, вылечилось 184 782 человека.