Украина рассматривает возможность задействования своих мощностей в производстве вакцины против коронавируса фирмы AstraZeneca – Степанов

Украина рассчитывает одной из первых получить вакцину против коронавируса британской фирмы AstraZeneca, сказал министр здравоохранения Украины Максим Степанов во время встречи с послом Великобритании в Украине Мелиндой Симмонс.

Украина рассматривает возможность принять участие в производстве вакцины от коронавируса британской фирмы AstraZeneca, которая сейчас разрабатывается. Об этом заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов во время встречи с послом Великобритании в Украине Мелиндой Симмонс, сообщается на странице Степанова в Facebook.

"Отметил, что Минздрав на постоянной связи с компанией AstraZeneca, которая вместе с Оксфордским университетом разрабатывает вакцину против коронавируса, производство которой может быть запущено в ближайшее время. Мы также рассматриваем возможность подключить украинские мощности к производству этой вакцины. Наша страна рассчитывает получить ее одной из первых", – написал министр.

Собеседники обсудили возможное усиление карантина в Украине, разработку украинской вакцины против COVID-19 и другие вопросы.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса на вечер 4 ноября, общее количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом в мире составило почти 47,7 млн человек, умерло уже 1,2 млн больных, а более 31,7 млн выздоровели.

По состоянию на 4 ноября в Украине зарегистрировано 420 617 случаев коронавирусной инфекции, из них рекордные 9524 – за последние сутки. Умер уже 7731 пациент с COVID-19, выздоровело в общей сложности 176 404 человека.

В мире ведется разработка более 200 потенциальных вакцин от COVID-19, заявил гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус. Среди прочих вакцину разрабатывает и Украина.