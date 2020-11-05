Шмыгаль допускает до 20 тыс. новых случаев COVID-19 в сутки до конца года

До конца ноября в Украине ожидается до 15 тыс. случаев заражения коронавирусом в день, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Шмыгаль: Обычная математика без других мер показывает, что мы будем эти цифры иметь Фото: Денис Шмигаль / Facebook

В Кабинете Министров Украины прогнозируют, что до конца года в стране будет до 20 тыс. новых случаев COVID-19 в день. Об этом журналистам заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, сообщает "РБК-Украина".

По его словам, правительственные прогнозы показывают стремительный рост заболеваемости до конца года.

"Мы до конца месяца можем получить 15 тыс. [новых случаев] в день. Это уже не секрет, можно считать сегодняшние цифры… Обычная математика без других мер показывает, что мы будем эти цифры иметь. До конца года эта цифра может вырасти и до 20 тыс. человек в день", – добавил Шмыгаль.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.