ГОРДОН
 
 
ОБЩЕСТВО

Шмыгаль допускает до 20 тыс. новых случаев COVID-19 в сутки до конца года

До конца ноября в Украине ожидается до 15 тыс. случаев заражения коронавирусом в день, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Шмыгаль: Обычная математика без других мер показывает, что мы будем эти цифры иметь
Шмыгаль: Обычная математика без других мер показывает, что мы будем эти цифры иметь
Фото: Денис Шмигаль / Facebook

В Кабинете Министров Украины прогнозируют, что до конца года в стране будет до 20 тыс. новых случаев COVID-19 в день. Об этом журналистам заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, сообщает "РБК-Украина".

По его словам, правительственные прогнозы показывают стремительный рост заболеваемости до конца года.

"Мы до конца месяца можем получить 15 тыс. [новых случаев] в день. Это уже не секрет, можно считать сегодняшние цифры… Обычная математика без других мер показывает, что мы будем эти цифры иметь. До конца года эта цифра может вырасти и до 20 тыс. человек в день", – добавил Шмыгаль.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

За последние сутки в Украине COVID-19 подтвердили у рекордного количества человек – 9850, об этом сообщил 5 ноября министр здравоохранения Максим Степанов. Всего с начала эпидемии в Украине зафиксировано 430 467 случаев коронавирусной инфекции. Умерло 7924 больных COVID-19, вылечилось 184 782 человека.

Президент Украины Владимир Зеленский 22 октября говорил, что, локдаун в Украине могут ввести при 15 тыс. случаев заражения коронавирусом в день.

Теги: Денис Шмыгаль, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия, коронавирус
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Брежнева в купальнике показала себя настоящую
Брежнева в купальнике показала себя настоящую
Дикусар: Злых женщин я не люблю
Дикусар: Злых женщин я не люблю
Осадчая в бело-красном наряде высказалась в поддержку протестов в Беларуси
Осадчая в бело-красном наряде высказалась в поддержку протестов в Беларуси
"Я хотела навсегда сбежать в церковь". Alyosha рассказала, что мечтала стать монашкой
"Я хотела навсегда сбежать в церковь". Alyosha рассказала, что мечтала стать монашкой
Поцелуи и объятия. Невестка Ющенко показала романтические фото с его сыном
Поцелуи и объятия. Невестка Ющенко показала романтические фото с его сыном
"Под копирку созданы". Поклонники Заворотнюк отметили сходство актрисы со своей матерью и дочерью
"Под копирку созданы". Поклонники Заворотнюк отметили сходство актрисы со своей матерью и дочерью
"Беременна", "Поздравляю! Две полоски?". Фаны обсуждают фото Каменских в лосинах
"Беременна", "Поздравляю! Две полоски?". Фаны обсуждают фото Каменских в лосинах
Малахова рассказала, что стало причиной развода с бывшим мужем
Малахова рассказала, что стало причиной развода с бывшим мужем
"Ксерокопия Примадонны", "Маленькая кокетка". Пугачева показала семилетнюю дочь
"Ксерокопия Примадонны", "Маленькая кокетка". Пугачева показала семилетнюю дочь
"Каждый сходит с ума по-своему". Вирастюк показал, как выглядит без бороды
"Каждый сходит с ума по-своему". Вирастюк показал, как выглядит без бороды
  "Воссоединение". Киркоров показал встречу с Поляковой в Дубае
  "Воссоединение". Киркоров показал встречу с Поляковой в Дубае
"Гонку на выживание можно считать открытой". Судья "Танцев со звездами" Кухар заявила, что ждет от участников проекта экспериментов
"Гонку на выживание можно считать открытой". Судья "Танцев со звездами" Кухар заявила, что ждет от участников проекта экспериментов
"Всем сердцем рвусь к родным". Сумская рассказала, почему не может увидеться с шестимесячным внуком
"Всем сердцем рвусь к родным". Сумская рассказала, почему не может увидеться с шестимесячным внуком
"Бухаю", "Жру конфеты", "Планируем детей". Фаны Каминской ответили ей на пост о меланхолии
"Бухаю", "Жру конфеты", "Планируем детей". Фаны Каминской ответили ей на пост о меланхолии
  "Вітер". Матвиенко и Мирзоян сыграли героев любовного треугольника. Видео
  "Вітер". Матвиенко и Мирзоян сыграли героев любовного треугольника. Видео
"Первая в жизни съемка". Подольская устроила фотосессию новорожденного сына
"Первая в жизни съемка". Подольская устроила фотосессию новорожденного сына
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Помада, свежая подтяжка, ботокс во лбу, зубы вставные, плечи накладные". 44-летний Галкин показал новое селфи
"Помада, свежая подтяжка, ботокс во лбу, зубы вставные, плечи накладные". 44-летний Галкин показал новое селфи
Жена Медведчука Марченко выгуляла теленка на цепи
Жена Медведчука Марченко выгуляла теленка на цепи
"Что вы вообще делали в "ВИА Гре"?" Фаны Джанабаевой обсуждают ее фото в белье
"Что вы вообще делали в "ВИА Гре"?" Фаны Джанабаевой обсуждают ее фото в белье
Потап назвал причину распада группы "Время и Стекло"
Потап назвал причину распада группы "Время и Стекло"
"Мужчина не может собой налюбоваться". В сети заподозрили, что Тарзан не живет дома
"Мужчина не может собой налюбоваться". В сети заподозрили, что Тарзан не живет дома
Дочь Кошевого о буллинге в школе: Дети думают, что мой папа клоун
Дочь Кошевого о буллинге в школе: Дети думают, что мой папа – клоун
"Наша семья разделилась". Осадчая рассказала о разногласиях с Горбуновым
"Наша семья разделилась". Осадчая рассказала о разногласиях с Горбуновым
Ведущая шоу "Орел и решка" Астровская показала свое "немодное" тело
Ведущая шоу "Орел и решка" Астровская показала свое "немодное" тело
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS