Власти Украины не решили, ужесточать ли карантин после выборов – СМИ

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль выступает против усиления карантина, но окончательное решение принимается в Офисе президента, сообщили изданию "обозреватель" источники в правительстве.

Украинские власти пока не приняли решение о том, необходимо ли вводить общенациональный карантин после местных выборов 25 октября. Об этом сообщает "Обозреватель", ссылаясь на источники в госорганах.

"Данных о карантине нет и никто не знает заранее, как будет. Все зависит от заполненности кроватей и количества госпитализированных", – пояснили в Министерстве здравоохранения.

По данным источника в правительстве Украины, в целом власть рассматривает пять сценариев развития событий: зеленый, желто-зеленый, желтый, оранжевый и черный. Известно, что в ближайшие месяцы точно не будет зеленого, а черный введут, если в стране будет высокая смертность и более чем 10 тыс. инфицированных сутки.

"Против усиления карантина выступает [премьер-министр Украины Денис] Шмыгаль, но решение принимают на Банковой. Там специально общаются так, что все зависит от Кабмина, хотя на самом деле это не так. После выборов еще как минимум месяц будут формироваться местные совета, меняться руководство департаментов, будет разрабатываться новая политика. Так что сразу сюрприз для всех делать не будут", – сообщили журналистам в правительстве.

Решение о таком локдауне, как сейчас действует в некоторых странах Запада, пока не обсуждается. Так же как и закрытие бизнеса по весеннему сценарию. Самое большое, на что могут пойти власти, это попросить людей работать из дома, отмечают журналисты.

"Украина – не Израиль и не может позволить себе месяц полного карантина. Разве что ситуация окончательно выйдет из-под контроля", – добавили источники.

Карантин в связи со вспышкой коронавирусной инфекции в Украине ввели 12 марта. 20 мая Кабмин ввел так называемый адаптивный карантин: региональные власти получили право самостоятельно ослаблять ограничительные меры при условии соответствия ряду критериев. 13 октября адаптивный карантин в Украине продлили до конца года.

С июля в зависимости от эпидемической ситуации в регионах или в отдельных административно-территориальных единицах устанавливается "зеленый", "желтый", "оранжевый" или "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 (для каждого уровня действуют свои карантинные ограничения).

Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям 15 октября обновила карантинное зонирование в Украине. Оно начало действовать в 00.00 19 октября и должно продлиться 14 дней.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что если в Украине будут фиксировать более 9,5 тыс. новых случаев COVID-19 в день, власти вынуждены будут ввести жесткий карантин.

В Украине за прошедшие сутки подтвердили 6719 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19, общее количество больных достигло 315 826 случаев COVID-19. Жертвами болезни стали уже 5927 украинцев, а выздоровели 132 219 человек.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.