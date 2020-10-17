Штайнмайер ушел на карантин, COVID-19 подтвердили у его телохранителя

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер сдал тест на коронавирусную инфекцию COVID-19 после того, как стало известно о заболевании одного из его охранников; результат теста отрицательный, но он продолжит находиться на карантине, сообщили в пресс-службе президента ФРГ.

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер ушел на самоизоляцию после того, как коронавирусную инфекцию COVID-19 подтвердили у одного из его телохранителей. Об этом сообщила пресс-секретарь Штайнмайера Анна Энгельке, сообщает агентство AFP.

Штайнмайер сдал тест на коронавирус после обнаружения болезни у охранника. Результат теста отрицательный, но президент Германии останется на карантине и еще несколько раз пройдет тестирование, сообщает агентство dpa, ссылаясь на пресс-секретаря Штайнмайера.

По данным Института Роберта Коха, в Германии за последние сутки зафиксировали 7830 случаев COVID-19, это максимальный показатель в стране с начала пандемии, сообщает Deutsche Welle.