В правительстве еще не решили, вводить ли "карантин выходного дня", локдаун пока вводить не будут – Шмыгаль

Возможность введения "карантина выходного дня" обсуждается на разных уровнях, если его решат вводить, Минздрав будет консультироваться по этому поводу с нардепами и научными учреждениями, сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Шмыгаль: Министерство здравоохранения рассматривает возможность введения дополнительных ограничений, но это не будет полный и постоянный запрет Фото: kmu.gov.ua

Кабинет Министров Украины еще не решил, будут ли в Украине вводить дополнительные карантинные ограничения на выходных. Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Относительно усиления карантина, так называемого выходного дня, эта тема обговаривается на уровне разных рабочих групп, экспертов, общества. Если мы подойдем к такому решению, то Министерство здравоохранения отдельно и детально проинформирует и проконсультируется относительно такой инициативы с народными депутатами и научными учреждениями", – сказал Шмыгаль.

Он подчеркнул, что пока правительство не планирует вводить тотальный карантин.

"Министерство здравоохранения рассматривает возможность введения дополнительных ограничений на определенный период – чтобы разорвать цепь заболеваний. Но это не будет полный и постоянный запрет", – сказал премьер-министр.

Выступая в Верховной Раде 3 ноября, Степанов сказал, что ситуация с COVID-19 в Украине близка к катастрофической.

4 ноября Степанов заявил, что среди возможных дополнительных мер возможно введение "карантина выходного дня". Суть его заключается в том, что список заведений, которые будут закрывать по выходным дням, расширится. Кафе и рестораны в эти дни будут работать только на вынос.

5 ноября главный санврач Украины Виктор Ляшко рассказал, что Минздрав предложит ограничения, которые коснутся работы зон питания, детских комнат и всех развлекательных зон в торгово-развлекательных центрах.

"Мы хотим, чтобы в ТРЦ работали исключительно магазины, чтобы люди могли покупать необходимые им вещи и чтобы это не влияло на экономику нашей страны. Также хотим просить правительство запретить проведение всех массовых культурных мероприятий, ограничить деятельность спортзалов, фитнес-центров и бассейнов", – уточнил он.