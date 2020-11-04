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Степанов заявил, что комендантский час в Украине не введут

Правительство может ввести в Украине карантин «выходного дня» и расширить список заведений, которые будут закрывать в эти дни. Никакого комендантского часа, по словам главы Минздрава Украины Максима Степанова, не будет.

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Cтепанов допустил ведение карантина "выходного дня"
Cтепанов допустил ведение карантина "выходного дня"
Фото: Міністерство охорони здоров'я України / Facebook

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов рассказал, какие дополнительные ограничения может ввести правительство из-за роста больных COVID-19. В эфире телепередачи "Сніданок з 1+1" 3 ноября он сказал, что комендантский час вводить не планируют. 

Среди возможных дополнительных мер министр выделил карантин "выходного дня". Суть его заключается в том, что список заведений, которые будут закрывать по выходным дням расширится. Кафе и рестораны в эти дни будут работать только на вынос.

"То есть [мы вводим] такие вещи, которые уменьшают количество больных и цепочку передачи болезни", – подчеркнул он.

Министр исключил введение комендантского часа.

"Да не будет никакого комендантского часа", – ответил он на вопрос журналиста о допустимости такой меры.

Чтобы ввести в Украине комендантский час, нужно сначала ввести чрезвычайное положение решением Совета нацбезопасности Украины, одобрить его указом президента Украины и после еще проголосовать в Верховной Раде, объяснил глава Минздрава.

"Мы такого [введения комендантского часа в Украине] не рекомендуем", – заявил Степанов. 

Ряд украинских СМИ вчера, 3 ноября сообщили о возможном ужесточении карантина в Украине по решению правительства. Говорили в том числе и о введении комендантского часа. 

Выступая в Верховной Раде 3 ноября Степанов сказал, что ситуация с COVID-19 в Украине близка к катастрофической. При этом он подчеркнул, что "кого-то отдельного ответственного" за борьбу с COVID-19 нет.

По состоянию на 4 ноября в Украине зарегистрировано 420 617 случаев коронавирусной инфекции, из них рекордные 9524 – за последние сутки. Умер уже 7731 пациент с COVID-19, выздоровело в общей сложности 176 404 человека.

Теги: чрезвычайное положение, комендантский час, ограничения, Минздрав, Максим Степанов, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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