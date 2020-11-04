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Словакия начнет тестирование на антиген COVID-19 на границе с Украиной

На границе между Украиной и Словакией с 9 ноября частная компания будет проводить тестирование на антиген COVID-19. На других пограничных переходах такие тесты планируют начать проводить не ранее 15 ноября.

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В Словакии проводят массовое бесплатное тестирование населения на коронавирусную инфекцию
В Словакии проводят массовое бесплатное тестирование населения на коронавирусную инфекцию
Фото; EPA

С 9 ноября Словакия запустит на границе с Украиной пилотный проект тестирования на антиген COVID-19. Со 2 ноября в стране действует комендантский  час – только люди, имеющие отрицательный тест на коронавирусную инфекцию COVID-19, могут пересекать словацкую границу. Об этом 4 ноября сообщает Dennik N.

Премьер-министр Словакии Игорь Матович заявил, что тесты на антиген будут проводить на государственных границах. Граждане должны будут показать отрицательный ПЦР-тест либо пройти тест на антиген.

Госсекретарь МИД Мартин Клус уточнил, что тестирование на антиген начнется на украинской границе с 9 ноября. Тесты будет делать частная компания. На других пограничных переходах такие тесты могут начать проводить не ранее 15 ноября.

По словам Клуса, сначала словацкие власти хотят провести тесты для примерно 9 тыс. человек, которые за неделю пересекают словацко-украинскую границу. Он отметил, что это также будет проверка надежности антигенных тестов, поскольку люди, которые приезжают из Украины, также должны пройти ПЦР-тест на коронавирус в Словакии на пятый день после прибытия. Результаты тестов, проводимых в Европейском союзе, продолжат признавать.

Тесты на антиген также планируют начать делать и в аэропортах.

Тест на антиген коронавируса проводится по методике ПЦР, когда у пациента при помощи ватной палочки берется из глотки проба слюны. Единственное отличие заключается в том, что результат экспресс-теста известен уже в течение 15 минут. Но он не всегда может быть точным.

31 октября в Словакии началось массовое бесплатное тестирование населения на коронавирусную инфекцию. В столице страны Братиславе утром люди ждали в очереди от одного до трех часов. В других городах время ожидания составляло порядка двух часов.

Медики делают гражданам быстрый тест на антиген, премьер-министр страны Игорь Матович призвал тех граждан, которые получат положительный результат, уходить на самоизоляцию, пишет Aktuality. К процессу массового тестирования привлекли армию.

По данным Всемирной организации здравоохранения на 2016 год, население Словакии составляет почти 5,5 млн человек.

На 1 ноября в Словакии зарегистрировано более 59 тыс. случаев коронавирусной инфекции. Умерло в стране от COVID-19 219 пациентов, вылечилось 12,7 тыс.

Теги: Словакия, граница, комендантский час, инфекция, проверки, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус, самоизоляция, границы
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