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ВОЗ зафиксировала более 3 млн больных COVID-19 за неделю. Лидирует Европа

Общий прирост больных в Европе за прошлую неделю, с 26 октября по 1 ноября, был на 22% больше, чем неделей ранее. Больше всего зараженных коронавирусом ВОЗ зарегистрировала в Европе.

Южная и Северная Америка показали меньший рост числа больных
Южная и Северная Америка показали меньший рост числа больных
Фото: EPA

В мире с 26 октября по 1 ноября зафиксировано более 3,3 млн новых заболевших COVID-19, сказано в отчете Всемирной организации здравоохранения, который опубликовали 3 ноября.

По состоянию на 1 ноября во всем мире зарегистрировано почти 46 млн случаев заболевания и 1,2 млн случаев смерти. Больше всего случаев ВОЗ зарегистрировала в Европе. Организация задокументировала также рост смертности в регионе и в мире.

"Во всем мире зарегистрировано 46 млн случаев заболевания [с начала пандемии коронавируса] и 1,2 млн случаев смерти. Увеличение новых случаев наиболее заметно было в Европейском регионе, на который приходится половина всех новых случаев [заболеваний] в мире  более 1,7 млн", – сказано в отчете.

Общий прирост больных в Европе за прошлую неделю на 22% больше, чем на предыдущей неделе.

Более того, в регионе замечен значительный рост летальных исходов (на 46% больше по сравнению с предыдущей неделей).

Страны Южной и Северной Америки, а также регион Восточного Средиземноморья показали меньший рост числа зарегистрированных случаев. В Юго-Восточной Азии продолжают сообщать о снижении прироста больных COVID-19 и смертей, сообщили в ВОЗ.

"Аналогичные показатели по сравнению с предыдущими неделями наблюдаются в странах Африки и Западной части Тихого океана", – говорится в отчете. 

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса на утро 4 ноября, общее количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом в мире составило более 47,4 млн человек, умерло уже 1,2 мл. больных, а более 31,6 млн выздоровели.

Теги: США, Африка, ВОЗ, смертность, Европа, Южная Америка, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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