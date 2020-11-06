Рада ввела штрафы за неношение масок в общественных местах

За принятие законопроекта, который вводит штрафы за неношение защитных масок в общественных местах и транспорте в Украине, проголосовали 262 народных депутата.

Верховная Рада на заседании 6 ноября приняла за основу и в целом законопроект №3891, который предлагает ввести штрафы за пребывание в общественных помещениях и транспорте без масок, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

За проголосовали 262 нардепа. Законопроект, который вносит изменения в Административный кодекс Украины, приняли без обсуждения.

"Пребывание в общественных зданиях, сооружениях, общественном транспорте во время действия карантина без надетых средств индивидуальной защиты, в том числе респираторов или защитных масок, закрывающих нос и рот, включая изготовленные самостоятельно, влечет наложение штрафа от 10 до 15 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 170 до 225 грн. – "ГОРДОН")", – сказано в проекте.

3 ноября Верховная Рада в первом чтении уже приняла похожий законопроект – он предлагает штрафовать владельцев бизнеса за отсутствие масок у посетителей на сумму от 3400 до 5100 грн.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.