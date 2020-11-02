Суды не рассмотрели 90% протоколов о нарушении масочного режима – советник Авакова

За нарушение масочного режима в Украине составили десятки тысяч административных протоколов, сообщил советник министра внутренних дел Арсена Авакова Михаил Апостол.

В Украине суды не рассмотрели большинство протоколов о нарушении масочного режима. Об этом 2 ноября сообщил в эфире телеканала "Украина 24" советник министра внутренних дел Арсена Авакова Михаил Апостол.

"Десятки тысяч протоколов, которые уже были составлены, и каждый день полиция совершает проверку соблюдения противоэпидемических мер... Ветвь власти – судебная – не взяла на себя ответственность, поэтому более 90% этих протоколов не рассмотрено, и в принципе, те, кто должен был понести наказание, его не понесли", – сказал он.

Советник Авакова считает, что ответственность за происходящее должны брать на себя и законодательная власть, и исполнительная, и судебная.

"Полиция ежедневно оформляет протоколы. Наказание получили 8–10%, это основная проблема. Если бы нарушителей наказывали, то эффект бы был", – считает Апостол.

Ношение масок является одной из трех основных мер предосторожности в условиях эпидемии COVID-19.

На 2 ноября в Украине зафиксировано 402 194 случая коронавирусной инфекции, из них 6754 – за прошедшие сутки. Умерло 7375 больных с COVID-19, выздоровело 163 768 пациентов.