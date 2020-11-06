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В Киеве заполнено почти 62% койко-мест для пациентов с COVID-19 – Кличко

На стационарном лечении в Киеве сейчас находится 2011 заболевших COVID-19, сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

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Для больных COVID-19 в Киеве подготовили почти 4 тыс. койко-мест
Для больных COVID-19 в Киеве подготовили почти 4 тыс. койко-мест
Фото: depositphotos.com

В Киеве заполнено почти 62% койко-мест для пациентов с коронавирусом. Об этом на брифинге 6 ноября сказал мэр Киева Виталий Кличко, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

На стационарном лечении в Киеве сейчас находится 2011 заболевших COVID-19.

По словам мэра, для больных COVID-19 подготовили почти 4 тыс. койко-мест в 24 коммунальных медучреждениях.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на утро 6 ноября коронавирус в Украине с начала пандемии подтвердили у 440 188 человек (9721 – за последние сутки), 8125 пациентов умерли, 195 544 выздоровели. За прошлые 24 часа в Украине зарегистрировали самое большое суточное число выздоровевших (10 762 человека) и умерших (201 человек).

В Киеве за прошлые сутки впервые подтвердили 1002 случая COVID-19. За сутки в столице умерло 14 пациентов с коронавирусом, выздоровело 1449 человек.

Теги: Киев, Виталий Кличко, больницы, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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