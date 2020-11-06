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В Киеве впервые подтвердили более 1 тыс. случаев COVID-19 за сутки

За сутки в Киеве умерло 14 пациентов с коронавирусом, выздоровело 1449 человек.

В Киеве новый рекорд по коронавирусу
В Киеве новый рекорд по коронавирусу
Фото: EPA

В Киеве за прошлые сутки коронавирус подтвердили у 1002 человек. Об этом свидетельствуют данные системы мониторинга Совета нацбезопасности и обороны Украины по состоянию на утро 6 ноября.

Это самый большой суточный прирост с начала эпидемии.

За сутки в столице умерло 14 пациентов с коронавирусом, выздоровело 1449 человек.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на утро 6 ноября коронавирус в Украине с начала пандемии подтвердили у 440 188 человек (9721 – за последние сутки), 8125 пациентов умерли, 195 544 выздоровели. За прошлые 24 часа в Украине зарегистрировали самое большое суточное число выздоровевших (10 762 человека) и умерших (201 человек).

Теги: Киев, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия, коронавирус
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