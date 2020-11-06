В мире от коронавируса за сутки умерло более 8 тыс. человек

В мире от коронавируса за сутки 5 ноября умерло 8111 человек. Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, который следит за распространением заболевания.
Всего в мире по состоянию на утро 6 ноября коронавирус подтвержден у 48,682 млн человек, 1,233 млн заболевших умерли, 32,2 млн выздоровели.
Странами с наибольшим распространением заболевания являются:
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.