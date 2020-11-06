В мире от коронавируса за сутки умерло более 8 тыс. человек

Всего в мире по состоянию на утро 6 ноября коронавирус подтвержден у 48,682 млн человек, свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса.

32,2 млн пациентов с COVID-19 в мире выздоровели Фото: EPA

В мире от коронавируса за сутки 5 ноября умерло 8111 человек. Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, который следит за распространением заболевания.

Всего в мире по состоянию на утро 6 ноября коронавирус подтвержден у 48,682 млн человек, 1,233 млн заболевших умерли, 32,2 млн выздоровели.

Странами с наибольшим распространением заболевания являются:

США (9,6 млн заболевших, 234,9 тыс. умерших, 3,8 млн выздоровевших);

Индия (8,4 млн заболевших, почти 125 тыс. умерших, 7,8 млн выздоровевших);

Бразилия (почти 5,6 млн заболевших, 161,1 тыс. умерших, 5 млн выздоровевших);

Россия (1,7 млн заболевших, почти 29,3 тыс. умерших, 1,271 млн выздоровевших);

Франция (1,649 млн заболевших, 39 тыс. умерших, 129,8 тыс. выздоровевших).

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.