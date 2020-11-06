Офис президента Украины думает развернуть госпиталь для больных COVID-19 в Конча-Заспе

Специалисты Минздрава Украины изучают, как эффективно обустроить койки с кислородом в санатории "Конча Заспа". По словам замглавы Офиса президента Украины Юлии Соколовской, площади санатория должны отвечать критериям для оказания медицинской помощи больным COVID-19.

Президент Украины Владимир Зеленский вместе с правительством рассматривают возможность развернуть временный госпиталь для больных COVID-19 на базе санатория "Конча-Заспа". Об этом сказала замглавы Офиса президента Украины Юлия Соколовская в комментарии "Украинской правде" 6 ноября.

"С этой целью рассматривалась инициатива Государственного управления делами по развертыванию на базе государственного предприятия "Санаторий "Конча-Заспа" временного протиковидного госпиталя. Однако, площади, которые планируются к перепрофилированию, должны отвечать определенным критериям для оказания медицинской помощи инфекционным больным, быть пригодными для логистики таких пациентов и приспособленными для их нужд. Возможность эффективного обустройства там коек, подключенных к кислороду прорабатывается специалистами Минздрава", – рассказала Соколовская.

По ее словам, рассматриваются также и другие объекты, на базе которых будут лечить больных.

В комментарии агентству "Интерфакс-Украина" Соколовская сообщила, что клиническая больница государственного управления делами "Феофания" принимает больных COVID-19 с 10 сентября этого года.

"По инициативе президента Украины она ["Феофания"] была включена в Перечень государственных учреждений здравоохранения, оказывающих стационарную медицинскую помощь больным острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, приказом Министерства здравоохранения Украины от №2081, который есть в свободном доступе", – сказала она.

В "Феофанию" госпитализируют больных с тяжелым и крайне-тяжелым течением заболевания. Медицинский персонал прошел обучение и получил соответствующую квалификацию в оказании помощи таким больным, пояснили в Офисе президента.

Соколовская обращает внимание, что несмотря на усиленное внимание к борьбе с вирусом COVID-19 и лечением инфекционных больных, нельзя забывать о людях, нуждающихся в неотложной медицинской помощи (нейрохирургия, онкология и другие острые состояния). Поэтому важным является обеспечение доступности и своевременности оказания медицинской помощи пациентам с другими заболеваниями в острой стадии развития.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 25 октября заявил, что в Киеве, Донецкой и Одесской областях власти планируют развернуть мобильные госпитали для пациентов с COVID-19. Ожидается, что в ближайшее время в этих регионах не останется мест в больницах для заразившихся коронавирусной инфекцией.

Санаторий "Конча Заспа" предлагает реабилитацию переболевших COVID-19. На сайте учреждения сказано, что соответствующий курс предназначен для выписанных из стационара. В услуги входят физические упражнения, галотерапия (лечение в условиях искусственно воссозданного микроклимата природных соляных пещер), массаж грудной клетки и сухие углекислые ванны.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

За прошлые сутки в Украине COVID-19 подтвердили у 9721 человек. Всего с начала эпидемии в стране зафиксировано 440 188 случаев коронавирусной инфекции. Умерло 8125 больных COVID-19, вылечилось 195 544.