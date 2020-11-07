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В Харькове пациенты с COVID-19 выстраиваются в очередь за кислородом

В Харковской областной инфекционной больнице в ожидании места в палате людям дают подышать кислородом из концентратора, а некоторых пациентов "скорые" привозят со своими концентраторами.

Медики рассказали, что ситуация не дошла до того, чтобы выбрать, кого из пациентов спасать
Медики рассказали, что ситуация не дошла до того, чтобы выбрать, кого из пациентов спасать
Фото: depositphotos.com

В харьковских больницах не хватает кислорода для больных COVID-19, из-за этого одним концентратором пользуются сразу два пациента. Об это 6 ноября сообщил "Обозреватель".

В приемном отделении Харьковской областной инфекционной больницы в ожидании места со стационарными кислородными точками людям дают подышать кислородом из концентратора, отмечено в статье.

"Количество тяжелых больных просто сумасшедшее. Поэтому у нас идет постоянная ротация. Если кому-то стало лучше на кислородной точке, то его переводят на концентратор, а на его место кладут тяжелого пациента. Кому-то стало лучше на концентраторе – его снимают, тут же подключают туда другого пациента. Порой одним концентратором пользуются одновременно два человека, для этого есть специальные раздвоители", – рассказала заместитель главного врача Харьковской областной инфекционной больницы Валентина Маслова.

По ее словам, ситуация не дошла до того, чтобы выбирать, кого из пациентов спасать.

"Нет, сейчас не такое положение. Да и без специального решения, без протокола мы такого делать не будем. И это вообще негуманно, возраст – не повод отказывать в спасении. Всегда будем искать выход для каждого больного человека", – уверяет Маслова.

По словам волонтера Натальи Поповой, некоторые пациенты приезжают на "скорых" со своими кислородными концентраторами.

"Но ведь если пациент тяжелый, то концентратор уже не поможет. Ему нужно подавать кислород под высоким давлением. И только стационарно", – подчеркнула она.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на 6 ноября коронавирус в Украине подтвердили у 440 тыс. человек (9721 – за последние сутки), 8125 пациентов умерли, 195,5 тыс. – выздоровели. За прошедшие 24 часа в Украине зарегистрировали самое большое суточное число выздоровевших (10 762 человека) и умерших (201). 

В Харьковской области выявили 41 131 случай инфицирования, 561 человек умер, 15 218 выздоровели.

Теги: Украина, Харьков, больница, волонтеры, очереди, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия, коронавирус
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