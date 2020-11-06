Нардеп Монастырский рассказал, кто будет штрафовать украинцев за отсутствие масок

Штрафовать украинцев без решения суда за отсутствие маски в общественных местах и транспорте будут полиция и органы Государственной санитарной службы. Об этом в комментарии Общественному 6 ноября сообщил глава комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности, нардеп от "Слуги народа" Денис Монастырский.
"Штрафы налагаются сразу на месте, на месте выносят постановление о привлечении к административной ответственности, суд не будет привлекаться", – уточнил он.
По его словам, если нарушитель прислушается к замечанию, ему для начала могут сделать устное предупреждение.
Монастырский уточнил, что штраф не предусмотрен за неношение средств защиты на улице.
"Речь идет только об ответственности за неношение маски в общественных зданиях. Это торговые центры, магазины, библиотеки, музеи, больницы, университеты, в том числе административные здания", – подчеркнул нардеп.
6 ноября Верховная Рада ввела штрафы за неношение масок в общественных местах.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
По состоянию на 6 ноября в Украине зарегистрировано 420 617 случаев коронавирусной инфекции, из них рекордные 9524 – за последние сутки. Умер уже 7731 пациент с COVID-19, выздоровело в общей сложности 176 404 человека.