Нардеп Монастырский рассказал, кто будет штрафовать украинцев за отсутствие масок

Сегодня Верховная Рада ввела штрафы за неношение масок в общественных местах. Если человек сразу отреагирует на замечание и наденет маску, правоохранители могут ограничиться предупреждением, сообщил глава комитета по вопросам правоохранительной деятельности Денис Монастырский.

Штрафовать украинцев без решения суда за отсутствие маски в общественных местах и транспорте будут полиция и органы Государственной санитарной службы. Об этом в комментарии Общественному 6 ноября сообщил глава комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности, нардеп от "Слуги народа" Денис Монастырский.

"Штрафы налагаются сразу на месте, на месте выносят постановление о привлечении к административной ответственности, суд не будет привлекаться", – уточнил он.

По его словам, если нарушитель прислушается к замечанию, ему для начала могут сделать устное предупреждение.

Монастырский уточнил, что штраф не предусмотрен за неношение средств защиты на улице.

"Речь идет только об ответственности за неношение маски в общественных зданиях. Это торговые центры, магазины, библиотеки, музеи, больницы, университеты, в том числе административные здания", – подчеркнул нардеп.

6 ноября Верховная Рада ввела штрафы за неношение масок в общественных местах.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.