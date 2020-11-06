Больных COVID-19 в Одессе собираются размещать на Морском вокзале

В Одессе за последние сутки зарегистрировали 302 новых заболевших COVID-19. На лечении в городской клинической инфекционной больнице находятся 205 пациентов.

Здание Морского вокзала в Одессе может стать резервной базой для размещения больных COVID-19 в случае переполнения больниц, сказал заместитель главы Одесской облгосадминистрации Вячеслав Овечкин местному изданию "Думская" 6 ноября.

Спортивный комплекс "Олимпиец" уже не рассматривают в качестве резервной базы. Подготовительные работы там не ведутся, а спортивные тренировки возобновили, сказал чиновник.

"Мы определили в качестве объектов для разворачивания госпиталей здание морского вокзала и санаторий имени Чкалова", – заявил Овечкин.

Директор департамента здравоохранения Одесской ОГА Наталья Одарий-Захарьева сообщила, что на сегодняшний день ситуация с коронавирусом контролируемая, свободный коечный фонд есть и разворачиваются новые места для больных.

По данным городской администрации Одессы, за последние сутки в регионе зарегистрировано 535 новых случаев заболевания, из них 302 – у жителей Одессы, а 233 – в области. На лечении в городской клинической инфекционной больнице находятся 205 пациентов с COVID-19, из них 108 человек – в состоянии средней тяжести. В тяжелом состоянии лежат 97 пациентов.

Согласно инфографике ведомства, всего за период пандемии коронавируса в городе COVID-19 заболело 11 306 человек, а в области – 27 330. Выздоровело уже 6926 пациентов, а умерло 183.

По всей Украине за прошлые сутки, 5 ноября, подтвержден 9721 случай коронавирусной инфекции COVID-19. Всего с начала эпидемии в Украине подтверждено 440 188 случаев COVID-19, 195 544 пациента выздоровели, 8125 человек умерли.