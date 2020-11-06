Ляшко рассказал, какие города могут попасть в "красную" зону на следующей неделе

В "красную" зону на следующей неделе могут попасть Тернополь, Северодонецк, Винница, Киев и Херсон, сообщил главный санврач Украины Виктор Ляшко.

Ляшко заявил, что на грани введения "красной" зоны находятся пять областных центров Фото: Міністерство охорони здоров'я України / Facebook

Пять областных центров Украины находятся на грани попадания в "красную" карантинную зону в связи с эпидемией коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом 6 ноября на брифинге сказал главный санврач Украины Виктор Ляшко, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

По словам Ляшко, это:

Тернополь (319 случаев заболевания на 100 тыс. населения);

Северодонецк (314 случаев на 100 тыс. населения);

Винница (309 случаев на 100 тыс. населения);

Киев (299 случаев на 100 тыс. населения);

Херсон (292 случая на 100 тыс. населения).

"При сохранении тенденции по ухудшению эпидемической ситуации и несоблюдении противоэпидемических норм эти населенные пункты на следующей неделе тоже могут попасть в "красный" уровень эпидемической опасности", – сказал Ляшко.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По состоянию на утро 6 ноября коронавирус в Украине с начала пандемии подтвердили у 440 188 человек (9721 – за последние сутки), 8125 пациентов умерли, 195 544 выздоровели.

22 июля Кабинет Министров издал постановление, которым в зависимости от эпидемической ситуации в регионе или отдельных административно-территориальных единицах устанавливается "зеленый", "желтый", "оранжевый" или "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19. 13 октября адаптивный карантин был продлен до конца 2020 года.

16 сентября Кабинет Министров Украины внес изменения в постановление о правилах зонирования регионов по эпидемической ситуации, смягчив требования для отнесения региона к "красной" зоне.

6 ноября госкомиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций обновила карантинное зонирование. Все населенные пункты страны с 9 ноября попадают в "красную" или "оранжевую" зоны, "желтых" и "зеленых" зон не осталось.