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Ляшко рассказал, какие города могут попасть в "красную" зону на следующей неделе

В "красную" зону на следующей неделе могут попасть Тернополь, Северодонецк, Винница, Киев и Херсон, сообщил главный санврач Украины Виктор Ляшко.

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Ляшко заявил, что на грани введения "красной" зоны находятся пять областных центров
Ляшко заявил, что на грани введения "красной" зоны находятся пять областных центров
Фото: Міністерство охорони здоров'я України / Facebook

Пять областных центров Украины находятся на грани попадания в "красную" карантинную зону в связи с эпидемией коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом 6 ноября на брифинге сказал главный санврач Украины Виктор Ляшко, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

По словам Ляшко, это:

  • Тернополь (319 случаев заболевания на 100 тыс. населения);
  • Северодонецк (314 случаев на 100 тыс. населения);
  • Винница (309 случаев на 100 тыс. населения);
  • Киев (299 случаев на 100 тыс. населения);
  • Херсон (292 случая на 100 тыс. населения).

"При сохранении тенденции по ухудшению эпидемической ситуации и несоблюдении противоэпидемических норм эти населенные пункты на следующей неделе тоже могут попасть в "красный" уровень эпидемической опасности", – сказал Ляшко.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемиейПо состоянию на утро 6 ноября коронавирус в Украине с начала пандемии подтвердили у 440 188 человек (9721 – за последние сутки), 8125 пациентов умерли, 195 544 выздоровели. 

22 июля Кабинет Министров издал постановление, которым в зависимости от эпидемической ситуации в регионе или отдельных административно-территориальных единицах устанавливается "зеленый", "желтый", "оранжевый" или "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19. 13 октября адаптивный карантин был продлен до конца 2020 года.

16 сентября Кабинет Министров Украины внес изменения в постановление о правилах зонирования регионов по эпидемической ситуации, смягчив требования для отнесения региона к "красной" зоне.

6 ноября госкомиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций обновила карантинное зонирование. Все населенные пункты страны с 9 ноября попадают в "красную" или "оранжевую" зоны, "желтых" и "зеленых" зон не осталось.

Теги: Киев, Херсон, Тернополь, Винница, Северодонецк, карантин, Минздрав, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, Виктор Ляшко, коронавирус
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