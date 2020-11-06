Украина попадает в "оранжевую" зону карантина. Ночные клубы закроют, а посещения ресторанов ограничат – главный санврач Ляшко

С понедельника, 9 ноября, по всей территории Украины вводится "оранжевый" уровень эпидемической опасности. Это предполагает запрет всех массовых мероприятий, где количество собравшихся превышает 20 человек. Рестораны и кафе не смогут принять больше половины посетителей.

По всей Украине с понедельника, 9 ноября, запретят работу ночных клубов и дискотек, ограничат работу ресторанов и проведение массовых мероприятий. Об этом сообщил главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко. Его брифинг транслировало Министерство здравоохранения Украины в Facebook 6 ноября.

"С понедельника с 00.00 по всей территории Украины будет действовать "оранжевый" уровень эпидемической опасности. Будет запрещено проведение массовых мероприятий более 20 человек, перевозки общественным транспортом людей больше, чем позволяет техническая конструкция относительно посадочных мест", – сказал он.

Заведениям торговли разрешат принимать не более одного посетителя на 10 м². Рестораны и кафе смогут работать навынос и с заполненностью не более 50% посадочных мест, добавил Ляшко.

Запрещается вывоз детей на отдых. "Оранжевая" зона предусматривает ограничение плановых госпитализаций и операций, разрешая лишь неотложные вмешательства.

Ляшко добавил, что 198 административных частей из 23 областей Украины отнесены к "красному" уровню эпидопасности. Так, 28 единиц Житомирской и 31 административную единицу Полтавской области отнесли к "красному" уровню. Показатель заполненности больничных коек для пациентов с COVID-19 в этих районах пять дней подряд превышает 75%.

В "красный" уровень добавились два областных центра – Краматорск и Запорожье (уровень заболеваемости – 383 человека на 100 тыс. населения), сказал главный санитарный врач.

Всего в Украине 13 областных центров оказались в "красной" зоне: Житомир, Ивано-Франковск, Черновцы, Ровно, Хмельницкий, Чернигов, Харьков, Краматорск, Ужгород, Запорожье, Николаев, Полтава и Сумы. Еще пять областных центров Украины находятся на грани попадания в "красную" карантинную зону.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По состоянию на утро 6 ноября коронавирус в Украине с начала пандемии подтвердили у 440 188 человек (9721 – за последние сутки), 8125 пациентов умерли, 195 544 выздоровели.

22 июля Кабинет Министров Украины издал постановление, которым в зависимости от эпидемической ситуации в регионе или отдельных административно-территориальных единицах устанавливается "зеленый", "желтый", "оранжевый" или "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19. 13 октября адаптивный карантин продлили до конца 2020 года.

16 сентября Кабмин внес изменения в постановление о правилах зонирования регионов по эпидемической ситуации, смягчив требования для отнесения региона к "красной" зоне.

6 ноября госкомиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций обновила карантинное зонирование. "Желтых" и "зеленых" зон в Украине теперь нет.