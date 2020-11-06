Фоззи из ТНМК вслед за Фаготом переболел COVID-19

Участник украинской группы ТНМК ("Танок на майдані Конго") Фоззи (Александра Сидоренко) заявил, что результаты анализов показали у него наличие антител к коронавирусу. Ранее COVID-19 перенес другой участник коллектива Фагот (Олег Михайлюта).

Участник группы ТНМК ("Танок на майдані Конго") Фоззи (Александр Сидоренко) 6 ноября в Facebook сообщил, что переболел COVID-19.

"Есть немного антител [к коронавирусу]. Переболел, проверился. О "короне" ничего нового не скажу, все и так всем уже известно. Берегите себя. P.S. Вот кому за последний год икается, так это [украинской] группе "Антитіла". На каждом шагу", – написал он.

20 октября участник группы ТНМК Фагот (Олег Михайлюта) сообщил, что заразился коронавирусом.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В Украине по состоянию на 6 ноября подтверждено 440 188 случаев COVID-19, 195 544 пациента выздоровели, 8125 человек умерли.