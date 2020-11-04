Стас Пьеха переболел COVID-19

Российский певец Стас Пьеха в течение двух с половиной недель боролся с COVID-19.

Пьеха оказался одним из 1,69 млн россиян, которые заразились коронавирусом Фото: wolfieha / Instagram

Российский певец Стас Пьеха в интервью, обнародованном 4 ноября на сайте издания Kp.ru, сообщил, что переболел COVID-19.

Артист подчеркнул, что самыми тяжелыми для него оказались первые два дня, когда температура поднималась до 40 градусов и ломило тело.

Пьеха отметил, что во время лечения выполнял комплекс дыхательных упражнений и даже позволял себе физические нагрузки.

По словам артиста, он выздоровел спустя две с половиной недели после появления симптомов, а сейчас восстанавливается, принимая витамины – певец подчеркнул, что во время болезни пострадал его иммунитет.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

С начала пандемии в России зафиксировали 1,69 млн случаев заболевания, 1,2 млн человек выздоровели, 29,2 тыс. – умерли, говорится на сайте "стопкоронавирус.рф".