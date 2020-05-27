Клуб читателей
Бульвар Шоубиз
27 мая, 2020
 
Новости

Стас Пьеха: На днях разбил стакан о забор, чтобы выплеснуть эмоции. Я бываю разный, и нет ни единого повода себя осуждать

Российский певец Стас Пьеха считает, что, отрицая свое право на безделье во время карантина, можно заработать невроз.

Пьеха: Имею право ничего не делать
Пьеха: Имею право ничего не делать
Фото: wolfieha / Instagram

Российский певец Стас Пьеха во время карантина позволил себе ничего не делать. Об этом он написал в авторской колонке, которая опубликована на сайте Hello.

По словам артиста, карантин – не лучшее время тратить энергию. "Я имею право ничего не делать, имею право на любые чувства и эмоции, на страхи и стыд! Отрицая право на безделье и слабость, я цементирую свой невроз", – считает Пьеха. 

Музыкант рассказал, что лишний стресс ему помогает снять боксерская груша. "Еще я кричу, а на днях даже разбил стакан о забор, чтобы выплеснуть эмоции. Времена бывают разные, я бываю разный, и нет ни единого повода себя осуждать", – написал он. 

Станислав Пьеха родился в 1980 году в России. Он – внук советской и российской певицы Эдиты Пьехи. В 2004 году артист принимал участие в проекте "Фабрика звезд".

Теги: Россия, карантин, Эдита Пьеха, Стас Пьеха
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
Записки бывшего подполковника КГБ: Карьера в спецслужбе "от сохи" – от гражданского служащего до оперативного уполномоченного
Записки бывшего подполковника КГБ: Карьера в спецслужбе "от сохи" – от гражданского служащего до оперативного уполномоченного
Владимир ПОПОВ
Болгарка, знающая четыре языка. Что известно о новой главе миссии МВФ в Украине. Главное
Болгарка, знающая четыре языка. Что известно о новой главе миссии МВФ в Украине. Главное
Наталия ДВАЛИ
  Белковский: Путин наделен чертами барсука: у него очень глубокая нора, из которой всегда должно быть два выхода
  Белковский: Путин наделен чертами барсука: у него очень глубокая нора, из которой всегда должно быть два выхода
Алеся БАЦМАН
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS