Стас Пьеха: На днях разбил стакан о забор, чтобы выплеснуть эмоции. Я бываю разный, и нет ни единого повода себя осуждать

Российский певец Стас Пьеха во время карантина позволил себе ничего не делать. Об этом он написал в авторской колонке, которая опубликована на сайте Hello.
По словам артиста, карантин – не лучшее время тратить энергию. "Я имею право ничего не делать, имею право на любые чувства и эмоции, на страхи и стыд! Отрицая право на безделье и слабость, я цементирую свой невроз", – считает Пьеха.
Музыкант рассказал, что лишний стресс ему помогает снять боксерская груша. "Еще я кричу, а на днях даже разбил стакан о забор, чтобы выплеснуть эмоции. Времена бывают разные, я бываю разный, и нет ни единого повода себя осуждать", – написал он.
Станислав Пьеха родился в 1980 году в России. Он – внук советской и российской певицы Эдиты Пьехи. В 2004 году артист принимал участие в проекте "Фабрика звезд".