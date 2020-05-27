Стас Пьеха: На днях разбил стакан о забор, чтобы выплеснуть эмоции. Я бываю разный, и нет ни единого повода себя осуждать

Российский певец Стас Пьеха считает, что, отрицая свое право на безделье во время карантина, можно заработать невроз.

Российский певец Стас Пьеха во время карантина позволил себе ничего не делать. Об этом он написал в авторской колонке, которая опубликована на сайте Hello.

По словам артиста, карантин – не лучшее время тратить энергию. "Я имею право ничего не делать, имею право на любые чувства и эмоции, на страхи и стыд! Отрицая право на безделье и слабость, я цементирую свой невроз", – считает Пьеха.

Музыкант рассказал, что лишний стресс ему помогает снять боксерская груша. "Еще я кричу, а на днях даже разбил стакан о забор, чтобы выплеснуть эмоции. Времена бывают разные, я бываю разный, и нет ни единого повода себя осуждать", – написал он.

Станислав Пьеха родился в 1980 году в России. Он – внук советской и российской певицы Эдиты Пьехи. В 2004 году артист принимал участие в проекте "Фабрика звезд".