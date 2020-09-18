Бульвар Шоубиз
 
18 сентября, 2020
 
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Стас Пьеха: Когда умирал, была передозировка, я попросил послушать сына, его голос

Российский певец Стас Пьеха признался, что передозировка наркотиков спровоцировала у него инфаркт.

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Стас Пьеха: Была передозировка, жуткая паническая атака
Стас Пьеха: Была передозировка, жуткая паническая атака
Скриншот: ЭМПАТИЯ МАНУЧИ / YouTube

40-летний российский певец Стас Пьеха признался в эфире шоу "Эмпатия Манучи" на одноименном YouTube-канале, что много лет не мог избавиться от наркотической зависимости.

По словам Пьехи, он начал употреблять запрещенные вещества еще в подростковом возрасте, с перерывом между 19 и 30 годами.

Около шести лет назад, как признался Пьеха, он находился на грани смерти.

"Была передозировка, жуткая паническая атака. А потом выяснилось, что у меня просто инфаркт. Это было на работе, пел на свадьбе. На девятой песне понял, что хочу уйти под пол. Я всю ночь фигачил, не помню, что происходило, а днем я поехал работать в Нижний Новгород. В самолете уже начал отключаться. На ногах перенес инфаркт. Мне было 34–35. Очень стремно, страшно. Я вспомнил о сыне. И вот звоню бывшей жене, говорю, что умираю, мол, передозировка, и прошу услышать сына, его голос. Я слушал его и рыдал. Потом я начал суетиться, бегать. Мне захотелось жить. Самое страшное было, когда мне сказали, что у меня может быть разрыв сердца", – рассказал певец.

По словам Пьехи, после пережитого он бросил употреблять наркотики.

ВИДЕО
Видео: ЭМПАТИЯ МАНУЧИ / YouTube

У певца один ребенок – шестилетний сын Петр. Мальчик живет с мамой, моделью и диджеем Наталией Горчаковой.

В 2008 году Пьеха открыл собственный реабилитационный центр для наркоманов.

Теги: наркотики, Стас Пьеха, певец, инфаркт
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