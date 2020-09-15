"Человек в этот момент перестает жить!". Лазарев рассказал об обидах

Российский певец Сергей Лазарев высказался об умении прощать.

Лазарев: Вы задумывались о том, как часто наши внутренние обиды и мысли мешают нам жить, двигаться дальше, развиваться, наслаждаться моментом? Фото: lazarevsergey / Instagram

Российский певец Сергей Лазарев разместил в Instagram подборку снимков в черной одежде.

"Вы задумывались о том, как часто наши внутренние обиды и мысли мешают нам жить, двигаться дальше, развиваться, наслаждаться моментом? Мы часто возвращаемся мысленно к теме "обиды" и готовы погрязнуть в детализации. Но человек в этот момент перестает жить! Жить настоящим! Поэтому важно уметь отпускать "проблему", уметь "прощать". Иначе это сожрет вас изнутри... Не обижайте и не обижайтесь... Всем добра и любви!" – написал он.

Сергей Лазарев родился 1 апреля 1983 года в Москве. Музыкальную карьеру певец начинал в качестве одного из солистов дуэта Smash. В 2005 году Лазарев начал сольную музыкальную карьеру. В его дискографии семь полноценных альбомов.