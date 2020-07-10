"Песня для всех влюбленных!". Лазарев выпустил трек "Я не могу молчать". Аудио
Российский певец Сергей Лазарев на своем YouTube-канале поделился песней "Я не могу молчать". Аудио сопроводили снимком Лазарева, который позировал в кожаной куртке с объемными рукавами. "Я не могу молчать, не могу, ведь я люблю, и это сводит с ума. Я так хочу кричать, как я люблю сильно лишь тебя, только тебя", – поется в припеве. Авторы песни – Тимур Ельчин и Александр Малиновский. "Моя летняя премьера! "Я не могу молчать"! Эта песня для всех влюбленных! Любовь – чувство, знакомое каждому! Когда влюблен, хочется об этом кричать на весь мир!!! Пусть эта песня станет песней вашего лета!" – написал Лазарев в Instagram.
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