"Какой красивый". Лазарев позировал с расстегнутыми штанами

Российский певец Сергей Лазарев поделился в Instagram снимком, для которого позировал с голым торсом, подняв футболку. На фото певец запечатлен в расстегнутых джинсах.
"Доброе утро", – написал он и сопроводил пост хештегом "#былоделобылотело".
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Доброе утро... #сергейлазарев #янемогумолчать #лазарев #былоделобылотело * хорошего дня *
Подписчики прокомментировали снимок.
"Какой красивый", – написала iren_poppins_81.
"Сережа, что ты делаешь", – оставила комментарий irina_salai.
Сергей Лазарев родился 1 апреля 1983 года в Москве. Музыкальную карьеру певец начинал в качестве одного из солистов дуэта Smash. В 2005 году Лазарев начал сольную музыкальную карьеру. В его дискографии семь полноценных альбомов.