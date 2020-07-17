"Какой красивый". Лазарев позировал с расстегнутыми штанами

Российский певец Сергей Лазарев поделился в соцсети снимком в стиле ню.

Российский певец Сергей Лазарев поделился в Instagram снимком, для которого позировал с голым торсом, подняв футболку. На фото певец запечатлен в расстегнутых джинсах.

"Доброе утро", – написал он и сопроводил пост хештегом "#былоделобылотело".

Подписчики прокомментировали снимок.

"Какой красивый", – написала iren_poppins_81.

"Сережа, что ты делаешь", – оставила комментарий irina_salai.

Сергей Лазарев родился 1 апреля 1983 года в Москве. Музыкальную карьеру певец начинал в качестве одного из солистов дуэта Smash. В 2005 году Лазарев начал сольную музыкальную карьеру. В его дискографии семь полноценных альбомов.