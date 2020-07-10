"Ох, все было!". Лазарев после фото с Ани Лорак обнародовал ню-снимок

Российский певец Сергей Лазарев, который на днях провел время с певицей Ани Лорак, показал, как расслаблялся после бани.

Российский певец Сергей Лазарев на своей странице в Instagram поделился снимком, для которого позировал, находясь в подвешенном на цепях чане, расположенном над огнем.

"Супчик из Лазарева. На самом деле, это чан с горячей водой, в котором релаксуешь после двух часов бани. Вообще, я впервые кайфонул от бани именно тут, в Сочи! Потому что это был целый ритуал! И нигде подобного я не видел и не посещал! Аромабаня, купание в родниковой воде, массажи, дубовые и березовые веники, песни, медитация! Ох, все было! Настоящее очищение! По полной программе! Кайф!" – рассказал певец.

5 июля строящая карьеру в РФ Украинская певица Ани Лорак обнародовала фото с Лазаревым, после чего ее подписчики заговорили о свадьбе исполнителей.

Лазарев говорил, что "очень близко" дружит с Ани Лорак. "Наши отношения очень теплые, но в рамках разумного по одной простой причине – Ани Лорак несвободна, а я не увожу из семей", – говорил певец.

В 2019 году Ани Лорак (Каролина Куек) и ее супруг, турецкий бизнесмен Мурат Налчаджиоглу получили развод.