Ани Лорак попросила оценить ее фото в шортах. Певицу упрекнули в злоупотреблении ретушью

Проживающая в России украинская певица Ани Лорак поделилась снимками новой фотосессии.

Ани Лорак: Хочу к вам! Скучаю по нашим встречам! Фото: anilorak / Instagram

Проживающая в России украинская певица Ани Лорак поделилась в Instagram своими снимками в светло-салатовом костюме с шортами и нюдовых блестящих туфлях.

"Хочу к вам! Скучаю по нашим встречам! 1, 2, 3 или 4? " – спросила она.

"Все сразу! Коллаж спасет от мук выбора", – ответила text_v_top.

"Побольше бы естественных не отфотошопленных фото, а не таких, как эти", – написала innapetrich2017.

Ани Лорак (Каролина Куек) родилась 27 сентября 1978 года в городе Кицмань Черновицкой области. Она представляла Украину на конкурсе "Евровидение 2008" с песней Shady Lady и заняла второе место. В 2008 году она получила звание народной артистки Украины.