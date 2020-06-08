"Фотосессия неестественная!", "Такие грустные глаза". Ани Лорак позировала в халате и на каблуках

Строящая карьеру в РФ украинская певица Ани Лорак разместила в Instagram подборку снимков в белом махровом халате и с полотенцем на голове, а также босоножках на каблуках.
"Самая большая сила и красота внутри нас..." – написала она.
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"Какой прикольненький прикидик", – написал qwertyyuiop38.
"Если даже это профессиональная фотосессия, то она неестественная! Так как в жизни, выходя из душа в халате и с тюрбаном на голове, украшения не надеваем. Обычно это делается после", – заявила venera_bilialova.
"Такие грустные глаза", – отметила alexandra.cosareva.
Ани Лорак (Каролина Куек) родилась 27 сентября 1978 года в городе Кицмань Черновицкой области. Она представляла Украину на конкурсе "Евровидение 2008" с песней Shady Lady и заняла второе место. В 2008 году она получила звание народной артистки Украины.