"Фотосессия неестественная!", "Такие грустные глаза". Ани Лорак позировала в халате и на каблуках

Подписчики строящей карьеру в РФ украинской певицы Ани Лорак обсудили ее фото в халате.

Строящая карьеру в РФ украинская певица Ани Лорак разместила в Instagram подборку снимков в белом махровом халате и с полотенцем на голове, а также босоножках на каблуках.

"Самая большая сила и красота внутри нас..." – написала она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram * Самая большая сила и красота внутри нас… Публикация от АНИ ЛОРАК (@anilorak) 7 Июн 2020 в 5:01 PDT

"Какой прикольненький прикидик", – написал qwertyyuiop38.

"Если даже это профессиональная фотосессия, то она неестественная! Так как в жизни, выходя из душа в халате и с тюрбаном на голове, украшения не надеваем. Обычно это делается после", – заявила venera_bilialova.

"Такие грустные глаза", – отметила alexandra.cosareva.

Ани Лорак (Каролина Куек) родилась 27 сентября 1978 года в городе Кицмань Черновицкой области. Она представляла Украину на конкурсе "Евровидение 2008" с песней Shady Lady и заняла второе место. В 2008 году она получила звание народной артистки Украины.