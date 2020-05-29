"Твоей любимой". Ани Лорак презентовала песню. Видео
Украинская певица Ани Лорак на своем YouTube-канале презентовала лирик-видео на песню "Твоей любимой". Композицию сопроводили снимком певицы, на котором она запечатлена лежащей в кресле в брюках и красном плаще. На фоне снимка появляется текст композиции. Музыку написал Евгений Лишафай, текст – он же в соавторстве с Ани Лорак. "Хочу я быть твоей любимой, с тобою просыпаться рядом. Может, характер мой ранимый, а может, и влюбилась вправду", – поется в припеве.
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