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29 мая, 2020
 
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"Твоей любимой". Ани Лорак презентовала песню. Видео

Украинская певица Ани Лорак на своем YouTube-канале презентовала лирик-видео на песню "Твоей любимой". Композицию сопроводили снимком певицы, на котором она запечатлена лежащей в кресле в брюках и красном плаще. На фоне снимка появляется текст композиции. Музыку написал Евгений Лишафай, текст – он же в соавторстве с Ани Лорак. "Хочу я быть твоей любимой, с тобою просыпаться рядом. Может, характер мой ранимый, а может, и влюбилась вправду", – поется в припеве.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
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Ани Лорак: Хочу я быть твоей любимой, с тобою просыпаться рядом. Может, характер мой ранимый, а может, и влюбилась вправду
Ани Лорак: Хочу я быть твоей любимой, с тобою просыпаться рядом. Может, характер мой ранимый, а может, и влюбилась вправду
Скриншот: Ани Лорак / YouTube

видео

Видео: Ани Лорак / YouTube
Теги: Ани Лорак, видео, лирик-видео
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