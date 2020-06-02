Клуб читателей
Бульвар Шоубиз
02 июня, 2020
 
Новости

"Какая большая стала куколка". Подписчики Ани Лорак обсуждают ее дочь

Строящая карьеру в РФ украинская певица Ани Лорак показала, как выглядит ее восьмилетняя дочь от турецкого бизнесмена – София Налчаджиоглу.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Ани Лорак: Согрейте теплом своих любимых!
Ани Лорак: Согрейте теплом своих любимых! 
Фото: anilorak / Instagram

Строящая карьеру в РФ украинская певица Ани Лорак разместила в Instagram ролик, в котором снялась ее восьмилетняя дочь София Налчаджиоглу.

"Согрейте теплом своих любимых! Делитесь видеомоментами с самыми дорогими сердцу людьми под мою новую песню с хештегом "твоей любимой в Instagram и TikTok!" – написала она.

В ролике певица перед камерой обнимает дочь.

"Какая уже большая девочка. И очень красивая", – прокомментировала ugnich1989.

"Какая большая стала куколка, как подросла..." – написала 22w_alena_22w.

"У вас очень красивая доченька! Здоровья вам и гармонии вашей семье! С каждым годом Сонечка все больше и больше становится на вас похожей", – отметила coquetttee.

Ани Лорак (Каролина Куек) родилась 27 сентября 1978 года в городе Кицмань Черновицкой области. Она представляла Украину на конкурсе "Евровидение 2008" с песней Shady Lady и заняла второе место. В 2008 году она получила звание народной артистки Украины.

В январе 2019 года Ани Лорак развелась с турецким бизнесменом Муратом Налчаджиоглу, отцом ее дочери Софии. Пара оформила отношения 15 августа 2009 года. Дочь София родилась у них 9 июня 2011 года.

Теги: Ани Лорак, дети, певица, Мурат Налчаджиоглу, София Налчаджиоглу
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
"Борьба с неплатежами за газ и коммунальные услуги будет усилена". Что Украина обещает МВФ в обмен на новый кредит. Документ
"Борьба с неплатежами за газ и коммунальные услуги будет усилена". Что Украина обещает МВФ в обмен на новый кредит. Документ
Наталия ДВАЛИ
"Я буду помогать вам". Что известно о возможном новом после США в Украине генерале Ките Дейтоне. Главное
"Я буду помогать вам". Что известно о возможном новом после США в Украине генерале Ките Дейтоне. Главное
Наталия ДВАЛИ
  Кравчук: Я бы сказал Путину: "Я пришел к выводу, что вам нравится смерть людей. Советую вам поменять свои взгляды или уйти"
  Кравчук: Я бы сказал Путину: "Я пришел к выводу, что вам нравится смерть людей. Советую вам поменять свои взгляды или уйти"
Алеся БАЦМАН
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS