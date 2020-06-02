"Какая большая стала куколка". Подписчики Ани Лорак обсуждают ее дочь

Строящая карьеру в РФ украинская певица Ани Лорак показала, как выглядит ее восьмилетняя дочь от турецкого бизнесмена – София Налчаджиоглу.

Строящая карьеру в РФ украинская певица Ани Лорак разместила в Instagram ролик, в котором снялась ее восьмилетняя дочь София Налчаджиоглу.

"Согрейте теплом своих любимых! Делитесь видеомоментами с самыми дорогими сердцу людьми под мою новую песню с хештегом "твоей любимой в Instagram и TikTok!" – написала она.

В ролике певица перед камерой обнимает дочь.

"Какая уже большая девочка. И очень красивая", – прокомментировала ugnich1989.

"Какая большая стала куколка, как подросла..." – написала 22w_alena_22w.

"У вас очень красивая доченька! Здоровья вам и гармонии вашей семье! С каждым годом Сонечка все больше и больше становится на вас похожей", – отметила coquetttee.

Ани Лорак (Каролина Куек) родилась 27 сентября 1978 года в городе Кицмань Черновицкой области. Она представляла Украину на конкурсе "Евровидение 2008" с песней Shady Lady и заняла второе место. В 2008 году она получила звание народной артистки Украины.

В январе 2019 года Ани Лорак развелась с турецким бизнесменом Муратом Налчаджиоглу, отцом ее дочери Софии. Пара оформила отношения 15 августа 2009 года. Дочь София родилась у них 9 июня 2011 года.