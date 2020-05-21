"Сонечка вся в мамочку". Ани Лорак перед камерой сняла халат и показала подросшую дочь

Строящая карьеру в РФ украинская певица Ани Лорак сняла видео с участием восьмилетней дочери Софии Налчаджиоглу.

Строящая карьеру в РФ украинская певица Ани Лорак разместила в Instagram ролик, в котором показала полную версию видео, которое обнародовала в TikTok, включив в него кадры, не опубликованные ранее.

"Осваиваю TikTok. Полная версия вчерашнего видео для вас. То, что осталось за кадром", – написала певица 20 мая.

В ролике певица снимает халат, под которым оказываются топ и юбка. В финале появляется дочь Ани Лорак, восьмилетняя София Налчаджиоглу.

"Сонечка вся в мамочку", – написал amur_anilorak.

19 мая исполнительница сообщила, что зарегистрировалась в TikTok и обнародовала первое видео, о котором идет речь в посте.

Ани Лорак (Каролина Куек) родилась 27 сентября 1978 года в городе Кицмань Черновицкой области. Она представляла Украину на конкурсе "Евровидение 2008" с песней Shady Lady и заняла второе место. В 2008 году она получила звание народной артистки Украины.

В январе 2019 года Ани Лорак развелась с турецким бизнесменом Муратом Налчаджиоглу, отцом ее дочери Софии. Пара оформила отношения 15 августа 2009 года. Дочь София родилась у них 9 июня 2011 года.